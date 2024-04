Far conoscere i tumori ai giovani: un progetto del Lions Club

Conoscere i tumori fin dalla scuola, per evitarli: il Lions Club Urbino ha da poco concluso l’edizione 2024 del “Progetto Martina“, rivolto ai ragazzi delle superiori, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. "Il service ha un alto valore etico e culturale – spiega la presidente del Club Laura Giamperi – in quanto cerca di educare e informare i giovani ad avere più cura della loro salute, invitandoli a seguire una corretta alimentazione e stili di vita corretti non facendo abuso di alcol e droghe. È ai giovani che bisogna far sapere cosa fare e quando incominciare: poiché molti tumori sono causati da mutazioni di geni indotte nell’arco della vita da fattori ambientali e stili di vita scorretti, conoscere ed evitare fin da giovani questi fattori di rischio è fondamentale".

L’incontro si è svolto nell’aula magna di Palazzo Battiferri, con relatori diversi professionisti del nosocomio urbinate, di varie discipline: Laura Tassone di oncologia, la dietista Silvia Monaldi, Leone Condemi di ginecologia, Cesare Magalotti di senologia, Silvia Andreassi di anestesia. Presenti gli studenti dei licei Raffaello, Laurana e Scuola del Libro.