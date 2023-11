Far volare le farfalle per affrontare la vita

Giovedì sera al Multiplex Giometti la prima nazionale del film “Ancora volano le farfalle“. Nella pellicola, girata a Pesaro ed ispirata alla vita di Giorgia Righi, l’interpretazione dell’attore pesarese Massimo Fradelloni.

Fradelloni un ruolo importante in un film non facile.

"Importante e di elevata responsabilità nel ruolo di coprotagonista accanto all’attrice protagonista. Poi per i temi contenuti nel film che sono estremamente profondi e delicati e infine perché il film è stato girato quasi interamente a Pesaro città in cui sono nato e vivo".

Ci racconti chi è lei nel film.

"Interpreto un giornalista di natura burlona e ironica che purtroppo vive un periodo difficile, soprattutto sul lavoro. Il suo incontro con Giorgia, la protagonista, in parte casuale e in parte voluto, sarà di aiuto a ritrovare sé stesso grazie alla positività all’energia con cui Giorgia affronta la vita nonostante le difficoltà create dalla sua patologia neuro degenerativa".

Quali sono state le difficoltà nell’interpretare questa parte?

"Italo è un personaggio che vive stati d’animo complessi, diversi uno dall’altro e che cambiano repentinamente a causa del periodo difficile che sta vivendo; è stato come interpretare più personaggi nello stesso momento".

Quale il coinvolgimento nella storia raccontata nel film?

"Davvero intenso e profondo e non solo sul set durante le riprese ma fin dal primo momento in cui ho conosciuto Giorgia Righi alla quale il film è liberamente ispirato e dedicato. Giorgia nella sua vita reale è come la protagonista “Giorgia“ nel film interpretata da Beatrice Mariani: riesce a trasmetterti, senza riserve, la sua vitalità, energia e gratitudine alla vita trasformando ogni momento in qualcosa di fiabesco e poetico".

Lei è apparso in tanti film, spesso come semplice comparsa, in altri con ruoli più importanti. Ce ne citi qualcuno.

"Non sono figlio d’arte e dunque ho iniziato da zero come comparsa e figurazione. Ricordo il film “Liberi di Giocare“ girato a Pesaro e “La Tigre e la Neve“ di Roberto Benigni. Il primo ruolo è arrivato con il regista Leandro Castellani nel film “Ai Confini del Cielo“, poi con Pupi Avati nel film “Gli Amici del Bar Margherita“, per proseguire con Enrico Vanzina nel film “Sotto il Sole di Riccione“ e Pieraccioni con “Il Sesso degli Angeli“".

Quando ha sentito il richiamo per la settima arte?

"Una passione nata già quando avevo circa 12 anni in cui mi divertivo tantissimo nel vedere i film comici degli anni ’80, quelli con Pozzetto, Celentano e Villaggio. Volevo fare cinema poi nel 2004, non riuscendo a reprimere istinto e passione, realizzai una parodia amatoriale di spot pubblicitari, diretti ed interpretati da me stesso. Quelli sono diventati il mio “provino“ con cui ho iniziato a propormi".

Si sente più portato per la commedia o i film drammatici?

"Per la commedia".

Progetti in vista?

"Se la critica alla mia interpretazione di Italo nel film “Ancora Volano le Farfalle“ mi permetterà di rimanere in circolazione un’idea già ce l’avrei… Ne riparleremo a breve".

Claudio Salvi