Far west al Vallato, partono i proiettili. Ladri in fuga tentano di travolgere agente

di Marco D’Errico

Topi d’appartamento scatenati al quartiere Vallato: tentano di travolgere un poliziotto, che gli aveva intimato di fermarsi, e nella fuga imboccano via Papiria contromano e a folle velocità. L’agente, sfuggito all’investimento per un soffio, ha tentato di fermare l’auto, esplodendo alcuni colpi di pistola contro gli pneumatici, ma i predoni sono riusciti ugualmente a fuggire in direzione dell’autostrada A 14.

Serata al cardiopalma quella di lunedì, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Solo un probabile danno a una vettura in sosta, a cui è stata sfondata una fiancata. Terrorizzati i residenti, alcuni dei quali si sono detti fortunati di trovarsi in casa e non lungo la strada, ma che comunque hanno assistito sconcertati a quanto stava avvenendo sotto alle loro finestre.

Sono circa le 18 di lunedì quando i banditi, da tempo nel mirino della polizia, vengono intercettati mentre risalgono a bordo di una potente Audi A 3 bianca, dopo aver saccheggiato un appartamento, accingendosi a razziarne un altro nelle immediate vicinanze. A quel punto, due pattuglie della Polizia di Stato, una del locale Commissariato, l’altra della Squadra mobile della Questura di Pesaro, entrano subito in azione intimando l’alt. Ma i banditi non hanno nessuna intenzione di fermarsi e ripartono a folle velocità, tallonati dalle volanti a sirene spiegate. Imboccano quindi via Benedetto Croce, dove avviene il tentato investimento dell’agente, che nel frattempo si era posizionato in strada con la paletta in pugno. Poi i banditi svoltano lungo una traversa, che conduce in via Papiria, che percorrono contromano fino alla rotatoria, all’imbocco della superstrada, dove fanno perdere le loro tracce, probabilmente entrando in autostrada.

La polizia è comunque sulle loro tracce ed ha avviato le indagini, servendosi anche delle riprese delle telecamere di sorveglianza e delle testimonianze degli abitanti vicini alla casa svaligiata. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi furti in città, sia di auto di valore, che ai danni di abitazioni. Per questo i controlli delle forze dell’ordine sono stati da tempo intensificati, permettendo di monitorare auto sospette come in questo ultimo caso. Sgomento tra i residenti della zona, alcuni dei quali hanno assistito all’inseguimento e hanno riferito di aver sentito tre spari. Nella tranquilla zona residenziale in periferia vivono molti anziani, che mai avevano assistito a una scena del genere. Le voci di una presunta sparatoria si sono rincorse velocemente. Qualcuno ha detto di aver tirato un respiro di sollievo, per non aver incrociato per una manciata di secondi l’auto dei banditi, mentre sui social, come spesso avviene, non sono mancate le illazioni più fantasiose.