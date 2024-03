Far West tra bande nordafricane. Coltelli, sangue e indifferenza

Ancora un episodio di violenza (seguito da un rocambolesco inseguimento) in pieno centro storico a Fano. Erano circa le 15 ieri pomeriggio quando lungo via Arco D’Augusto, di fronte agli scavi archeologici in corso d’opera in piazza Andrea Costa, sono venuti alle mani un egiziano e un tunisino. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, un 26enne finito in pronto soccorso con 5 giorni di prognosi per un taglio alla testa. Poco prima infatti le aveva prese di santa ragione da un 22enne egiziano che vedendolo venirgli incontro, l’aveva afferrato per le gambe scaraventandolo a terra davanti agli occhi di tanti passanti, che hanno ignorato la situazione. Stando sopra di lui lo ha colpito ripetutamente in volto, a suon di pugni. Ma l’ultimo colpo glielo ha dato con un’arma bianca, presumibilmente un coltello a serramanico ma non è escluso nemmeno l’utilizzo di un utensile, una tenaglia, ritrovato poco distante da lì. Nel momento dell’aggressione, però, c’erano anche altre quattro persone. Forse di più. Sicuramente altri due per gruppo etnico, che non sono intervenuti ma si sono messi a protezione della scena, per poi disperdersi tutti. Questo è quello che mostrano le immagini dalle telecamere di video sorveglianza del mercato del pesce, immediatamente visionate dagli agenti della polizia locale subito intervenuta anche sul posto, assieme ai carabinieri del Norm di Fano, l’ambulanza del 118 e persino la guardia di finanza. Ma alcuni testimoni riferiscono che l’aggressione non è finita lì. Ci sarebbe stato uno strascico. Uno dei sei avrebbe scavalcato la rete arancione degli scavi per andare a prendere una pietra, che poi è stata lanciata all’indirizzo degli avversari.

La lite tra le due bande di tunisini ed egiziani era cominciata la sera prima allo Sport Park, dove intorno alla mezzanotte era dovuto intervenire una volante della polizia per sedare gli animi. Lì si erano azzuffati a suon di bottiglie di vetro rotte. Interrotti, pare si fossero dati appuntamento al giorno dopo per la resa dei conti. Chiaramente nei giardini Amiani accanto alla Memo, di cui da tempo si contendono la supremazia. Le immagini delle telecamere mostrano infatti un gruppo di ragazzi con la pelle scura arrivare da piazza Andrea Costa e un altro gruppo venirgli incontro provenendo dall’ingresso della Pinacoteca San Domenico. Almeno sei persone, tutte vestite di scuro, tranne l’aggressore 22enne che indossava una felpa chiara e il cappuccio in testa. Il ferito è stato subito preso in carico dai sanitari del 118 arrivati sul posto.

Con lui c’erano gli amici, ascoltati dai carabinieri. Uno di loro ha aiutato a cercare a lungo l’arma bianca utilizzata, trovando poi una tenaglia. E mentre i tunisini raccontavano la loro versione dell’accaduto, gli altri erano già stati identificati dagli agenti della Municipale. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno inseguito il responsabile e i complici dell’aggressione. Mezzora dopo infatti, in viale Gramsci si è potuto assistere ad un inseguimento, con le forze dell’ordine lanciate alla ricerca dell’auto con cui erano fuggiti gli egiziani. La macchina, una Fiat Punto di colore grigio, è stata bloccata e ispezionata nella rotatoria ovale della Corridoni. A bordo c’erano solo due dei tre uomini che prima erano stati ripresi in volto dalle telecamere. Mancava l’aggressore, il 22enne egiziano (identificato ma non ancora fermato) dagli agenti della Locale che collaborano alle indagini dei carabinieri. Se anche il ferito non dovesse sporgere denuncia nei confronti dell’aggressore, i carabinieri procederanno d’ufficio, per lesioni aggravate dall’uso dell’arma.

Tiziana Petrelli