"Fare gli slalom per evitare crateri"

"Il problema maggiore con le buche in strada emerge soprattutto quando piove, perché l’asfalto diventa impraticabile e per me che vado anche in moto anche pericoloso – spiega Marzia Paolini -. nemmenso in auto, la situazione però è delle migliori, soprattutto vicino alle zone industriali, come ad esempio a Chiusa di Ginestreto. Proprio lì alcuni giorni fa si erano create delle voragini ed era necessario fare veri slalom per passare. Poi sono intervenuti per ripristinare, devo dire che sono stati veloci. Segnalo però una situazione relativa a via San Donato, dove per rifare il manto stradale si è creato un dosso in una curva cieca e se non sai che è presente questo avvallamento, rischia di mandarti fuori strada".