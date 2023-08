Fare l’esibizionista costa diecimila euro

Quando un gruppetto di giovani studentesse passava nelle sue vicinanze, non riusciva a trattenersi dall’estrarre i genitali e compiere atti osceni, reato per il quale ora sarà costretto a pagare una sanzione di diecimila euro. È successo a un uomo di mezza età, residente a Urbino e lavoratore, senza precedenti, nello scorso mese di luglio. Le indagini, svolte dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Urbino, sono partite dall’analisi di un “tam tam“ sui social, in particolare sul canale “Uniurb Spotted“, in cui gli studenti segnalavano a vicenda la presenza sporadica di un individuo che compiva atti osceni in città.

Da lì, gli agenti della Polizia hanno rapidamente ottenuto delle segnalazioni dirette, sfociate in alcune denunce da parte delle giovani ragazze. "In particolare sono stati segnalati – spiegano dal commissariato urbinate – tre episodi avvenuti tutti nei pressi del centro, in posti come una fermata dell’autobus e strade pubbliche. I reati avevano più o meno la stessa dinamica: quando l’individuo scorgeva, anche a distanza, gruppetti di ragazze universitarie che destavano la sua attrazione, complici gli abiti estivi più scollati del solito (il tutto è avvenuto appunto a luglio), estraeva i genitali e si masturbava. Il responsabile non ha però mai tentato di avvicinarsi alle ragazze né tantomeno di toccarle o chiamarle o rivolgere loro la parola". Insomma non ci sono state molestie, nemmeno verbali. L’uomo è stato quindi individuato e il reato è stato considerato senza alcuna aggravante, in quanto gli atti osceni non si verificavano né in presenza di minori, né nei pressi di istituti scolastici. Dunque, pur essendo un reato previsto dall’articolo 527 del codice penale, il soggetto è stato solamente sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a diecimila euro, il doppio della cifra minima. Il soggetto non era noto alle forze dell’ordine per reati simili, né per condotte disdicevoli in passato. Si tratta di un signore che ha sempre condotto una vita normale e a cui probabilmente la salata multa farà cessare ogni altra fantasia.