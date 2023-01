"Faremo tutto alla Vitrifrigo Arena Avevamo già venduto i biglietti..."

di Claudio Sallvi

Di necessità occorre fare virtù. E al Rossini Opera Festival, dove gli imprevisti sembrano non finire mai, lo sanno bene. L’improvvisa indisponibilità del Teatro Rossini per la prossima edizione del festival non è che l’ultima sgradita sorpresa per gli organizzatori del Rof. Dopo la pandemia, il rinvio dell’apertura del Palafestival, la parziale disponibilità del Rossini, arriva l’ennesima tegola con la chiusura del teatro principale. Ma il sovrintendente Ernesto Palacio, ormai forgiato da anni di emergenze, non si scompone più di tanto sfoderando l’ormai suo proverbiale aplomb. "Prendiamo atto della indisponibilità del teatro Rossini e dunque faremo tutte e tre le produzioni in programma (Eduardo e Cristina; Adelaide di Borgogna e Aureliano in Palmira), alla Vitrifrigo Arena".

Non c’era proprio altra soluzione alla Vitrifrigo Arena?

"Abbiamo valutato altre ipotesi, compreso il Teatro Sperimentale che non ha spazi sufficienti a contenere una nostra produzione; nemmeno togliendo qualche fila della platea".

Come farete ad allestire tre produzioni, più il Viaggio a Reims nello stesso teatro? "Non sarà semplice ma ci stiamo attrezzando per farlo. Le tre opere saranno allestite e smontate nello stesso giorno delle rappresentazioni. Per Il Viaggio a Reims invece abbiamo pensato di far suonare l’orchestra in palcoscenico e di sacrificare le prime due file della platea".

Non sarà un lavoro di poco conto...

"E’ evidente che questa situazione richiederà uno sforzo supplementare ai nostri tecnici, che ringrazio sin d’ora per la disponibilità e la capacità di far fronte ad ogni imprevisto. Detto questo, c’è anche un aspetto positivo".

Ci dica quale.

"Potremo offrire ad un numero sensibilmente maggiore di spettatori di assistere all’opera messa in scena da Mario Martone, una rarità assoluta che fu premiata come migliore opera riscoperta agli International Opera Awards del 2015".

D’accordo ma cosa penserà il pubblico tradizionalista del Rof che da sempre mal digerisce l’Arena?

"Credo che il pubblico venga a Pesaro soprattutto per vedere e ascoltare le nostre produzioni; non certo per gli stucchi del teatro".

Avevate già venduto dei biglietti per il Teatro Rossini? "Certo che sì. Ora ci stiamo organizzando per redistribuirli in Arena".

Avete avuto già qualche disdetta?

"Per il momento no".

E come farete per il 2024?

"Lavoreremo tutti non solo per tornare ad avere due teatri, ma addirittura tre. Io ci credo e posso già dirle che il Rof 2024 avrà tre nuove produzioni: una alla Vitrifrigo Arena; l’altra al Teatro Rossini e un’altra all’Auditorium ex Palafestival. E potremo contare nuovamente anche sulla Sala della Repubblica".