"Faremo una Primaria all’avanguardia"

"Nessuna spesa inutile. Il plesso di San Giorgio sarà un’efficiente e attrezzata scuola primaria". Lo dichiara il sindaco di Terre Roveresche, replicando al leader di minoranza Sauro Marcucci. "Le parole del capogruppo di opposizione sono fuorvianti – argomenta Antonio Sebastianelli -, infatti, l’edificio non ospiterà più la sezione della secondaria di primo grado, che sarà in pianta stabile nel plesso centrale di Orciano, ma diventerà una primaria all’avanguardia. La decisione di non collocarvi più i ragazzi delle ‘medie’ è scaturita da una scelta esercitata a larga maggioranza dai genitori dei bambini di Piagge e San Giorgio che oggi frequentano le ‘elementari’, su preciso questionario proposto dall’amministrazione. E ricordo che in precedenza una lettera di alcune famiglie aveva già manifestato l’intenzione di poter mandare i loro figli ad Orciano".

"Pertanto – aggiunge il sindaco -, da settembre, gli alunni che già utilizzano e utilizzeranno la primaria di San Giorgio potranno contare su ulteriori spazi adatti a sviluppare molteplici potenzialità didattiche e formative: dalle attività creative e artistiche di carattere laboratoriale alle esperienze in campo scientifico, oltre alla formazione musicale e all’attività motoria direttamente all’interno dell’edificio. Tutte condizioni necessarie per incrementare l’offerta formativa. Del resto, la nostra attenzione al mondo scuola è dimostrata dai numerosi investimenti che stiamo operando, primo fra tutti quello da 2,2 milioni per la realizzazione del polo 0-6 anni a Piagge, a cui si aggiungono il potenziamento delle corse del trasporto scolastico e l’acquisto di nuovi pulmini, tra i quali uno completamente elettrico, che funziona regolarmente".

Sebastianelli conclude: "Dopo aver rimarcato che la caldaia della palestra della primaria di Orciano è di nuovo attiva, vorrei ricordare che mentre le amministrazioni del passato di Piagge e San Giorgio (guidate all’epoca dai sindaci Tirso Bellucci e Landini) in modo lungimirante decisero di mettere insieme le scuole primarie e secondarie di primo grado e mantenere i presidi scolastici su entrambi i comuni, l’attuale capogruppo di minoranza, così critico con le scelte dell’attuale amministrazione, quand’era primo cittadino di Barchi avviò la chiusura della scuola primaria del suo paese".

s.fr.