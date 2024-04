Fari puntati sui ’don’ impegnati agli Europei di tennis

La Federazione Italiana Tennis spalancherà una finestra sui campi del Circolo Tennis di Fano, in un momento storico in cui il tennis italiano sta vivendo un periodo miracoloso. Ci sarà infatti anche una diretta tv del canale ‘SuperTennis’ a raccontare, giovedì prossimo, il Torneo europeo di tennis per vescovi sacerdoti e diaconi "Vince chi Serve", organizzato in città dalla Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola con il patrocinio del Dicastero Vaticano per l’Educazione e la Cultura. "Mi auguro che questo possa avvicinare tante persone allo sport negli oratori" il commento di don Francesco Pierpaoli, che rappresenterà Fano e l’Italia nella seconda edizione italiana di una gara che da decenni si disputa in Polonia. L’hanno chiamata "Vince chi Serve" perché "mette insieme le caratteristiche del tennis, in cui il servizio avvantaggia il giocatore, ma anche quelle del cristiano per il quale il servizio deve essere sempre all’ordine del giorno" ha sottolineato don Pierpaoli sottolineando il valore culturale, sociale e pastorale dell’evento. "Quando nel 2016 sono stato ad accompagnare i nostri ragazzi alla Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia - prosegue -, ho letto sulla bacheca di una parrocchia l’annuncio per questo torneo tra preti. Mi sono iscritto e ho partecipato. Si è creata un’amicizia forte che è proseguita e l’anno scorso abbiamo organizzato questo torneo a Recanati. Quest’anno l’abbiamo portato a Fano grazie alla collaborazione del Circolo che ci mette a disposizione 8 campi e l’amministrazione comunale che ci ha offerto i premi". Sono 31 gli iscritti, provenienti da quattro nazioni che alloggeranno alla Villa del Prelato Basso per l’intero soggiorno fanese. Nessun vescovo o diacono è però iscritto, solo preti e frati francescani si sfideranno nei due tabelloni.

Tiziana Petrelli