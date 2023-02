Farina di grillo, vade retro "Meglio le nostre tipicità"

Immaginate una tavola imbandita di ogni ben di Dio come pani, panini, cracker, grissini, biscotti, pasta, salse, pizza, latte in polvere, carne, birra, cioccolate varie e chi più ne ha più ne metta. Insomma, di tutto. Ma tutto, rigorosamente, a base di farina di grillo, di quell’insetto che in Italia è entrato in ogni casa al massimo nella versione "parlante" della favola di Pinocchio. Ma mai in polvere nel piatto. Almeno così era fino a qualche giorno fa. Perché adesso invece, dal 24 gennaio, è scattato il via libera all’immissione della farina di grillo come nuovo alimento sul mercato dell’Unione Europea. E dal primo febbraio, ovvero dall’altro ieri, può essere importata anche in Italia e nelle grandi città pare che sia già sugli scaffali. Ma alla novità che promette, o minaccia, a seconda delle opinioni, di rivoluzionare la dieta italica c’è chi non salta di gioia. Come Confcommercio Marche Nord e la vicedirettrice Agnese Trufelli che sul punto è netta: "Siamo fortemente perplessi. Di sicuro noi continueremo a valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche".

Trufelli, cosa vi preoccupa?

"Innanzitutto secondo noi tutto il processo di immissione nel nostro mercato è stato fatto un po’ troppo in fretta e furia. E questo perché ormai tutti lo fanno. E per motivi di impatto ambientale, il che è ovviamente giusto. Ma siamo perplessi e anche preoccupati sia in termini alimentari che economici. L’arrivo sulle tavole degli insetti solleva in primis interrogativi di carattere sanitario e salutistico. Per questo chiediamo che ci sia trasparenza sull’origine e tracciabilità. Come sostiene Assipan, potrebbe poi attrarre chi si trova in una condizione di crisi ad usufruire di queste farine a più basso costo. Il pane fatto con farine di grano rischierebbe di diventare una sorta di bene di lusso. È fondamentale che questo prodotto non determini una concorrenza sleale nei prezzi"

Cosa farete voi per impedire che questo si verifichi?

"Difenderemo il made in Italy e le nostre eccellenze agroalimentari in ogni modo. Portare in tavola insetti si discosta dai valori che da sempre promuoviamo del mangiar sano. Cibo per noi significa soprattutto cultura e territorio".

Ma visto che i grilli ce li abbiamo anche in Italia, non è detto che qualcuno non decida di allevarli e produrre farina di grillo italiano…

"Non mi risulta che possa accadere. C’è molta resistenza da noi. Rischiamo di inquinare una delle nostre grandi attrattive del made in Italy, il cibo, una delle eccellenze che ci fa conoscere in tutto il mondo".

Lei assaggerà prodotti con farina di grillo?

"Onestamente, no. Continuerò come fatto fino ad oggi, con un occhio di riguardo ai prodotti tipici del territorio marchigiano e italiano".

Elisabetta Rossi