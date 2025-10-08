Farinetti e "La regola del silenzio". L’imprenditore diventa romanziere

La fiera nazionale del tartufo di Sant’Angelo in Vado domenica alle 17,30 in piazza Umberto I consegna a Oscar Farinetti il "Tartufo d’oro" e qui si presenterà il suo ultimo libro "La regola del silenzio".

Oscar Farinetti, meglio un tartufo d’oro o vero? "Entrambi. Sant’Angelo è uno dei borghi più belli d’Italia, sono onorato e non vedo l’ora di andare e conoscere gli amministratori e assaggiare il tartufo"

Qual è il suo rapporto con il tartufo e come lo cucina? "Il tartufo è il segno principale della città in cui sono nato: Alba. I miei primi lavori mentre studiavo li ho svolti tra gli stand di Alba. Mio padre era vice sindaco. Andavo a comprare tartufo ad Acqualagna e lo vendevo in Piemonte, noi non ne avevamo abbastanza. Lo cucino nel modo più semplice: uovo al padellino con burro e tartufo bianco pregiato, il massimo".

Che posto occupa il tartufo nei suoi Eataly? "Sono stato un eretico e gli albesi si sono arrabbiati perché per la prima volta ho esposto tartufi provenienti da ogni località con sotto il nome di provenienza. Certo, Alba è stata la prima, ma il tartufo nostro è buono ovunque e gli americani a New York fanno la fila per mangiarlo. Ne abbiamo venduto oltre un milione di euro in una stagione".

Veniamo al suo libro, di cosa si tratta? "E’la prima volta che scrivo un romanzo e ne sentivo la necessità. E’ stata una impresa impegnativa, perché dentro un romanzo devi metterci anche la tua morale, e farlo diventare anche un saggio. Ci ho messo cinque anni"

Un romanzo dove corre qualche brivido... "Sì. E’ la storia di un signore che subisce un trauma: gli muore il nonno davanti e perde la parola. Non è sordomuto, intendiamoci, riesce anche a dire qualcosa, ma deve pensarci e così comincia a gestire silenzi. In tutto il mio romanzo si sente il rumore del silenzio. E questa persona malgrado non parli se la cava alla grande: è al centro di un gruppo di amici, vive la sua vita, legge moltissimo, ha una biblioteca di decine di migliaia di volumi nei quali entra. Quindi accade un omicidio, c’è il processo e c’è la vita in carcere di questo ragazzo che qui combina qualcosa di grande. Alla fine si capisce chi è il colpevole del delitto".

Un successo, la scorsa settimana il libro più venduto: se lo aspettava? "Sono rimasto sorpreso: un imprenditore che si inventa romanziere ed è primo non me lo aspettavo, ma non mi dispiace affatto. Pare che il libro scorra molto bene, è partito il passaparola e c’è gente che vuole già farne un film. Sono molto orgoglioso di questo e ne parleremo anche a Sant’Angelo"

Continuerà a scrivere? "Certo, i miei programmi per il futuro sono di studiare e scrivere, seguire le mie due fondazioni. Una è dedicata ai libri. In Italia abbiamo un problema: abbiamo il terzo Pil d’Europa ma siamo al posto numero ventitré per tasso di lettura. Non leggiamo più e un popolo che non legge non ce la può fare. Il compito che ci siamo dati è convincere la gente a leggere. L’altra Fondazione riguarda l’arte. Più siamo colti e meglio fronteggiamo le sfide e inoltre riconosciamo i piaceri della vita".

Oscar Farinetti alle 20,30 di domenica 12 ottobre presenterà il suo libro anche a Pesaro, a casa Bucci (prenotazioni 376 2829939) in strada della Romagna 143 assieme a Matteo Ricci.

