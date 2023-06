"Farmacia di via Alfano off limits per i disabili"

Due rampe di scale e una porta stretta a qualsiasi disabile in carrozzella: è l’unica via d’accesso alla farmacia dell’Ast di via Alfano (in foto). Francesca Bertoni, componente dell’associazione Piattaforma Solidale che lotta contro le barriere architettoniche, s’è recata personalmente all’indirizzo segnalato da molti pazienti pesaresi, indignati e spazientiti, per verificare l’inadeguatezza della struttura.

"La collocazione della farmacia dell’Ast è surreale" conferma Massimo Domenicucci, presidente dell’associazione Piattaforma Solidale. C’è da dire che la farmacia è un riferimento soprattutto per il personale sanitario, essendo lo sportello di distribuzione di particolari medicinali salvavita, caratterizzati da rigidi protocolli di controllo. "Vero, ma è anche il riferimento di diversi pazienti, destinatari di medicinali disponibili solo in via Alfano - osserva Domenicucci -. Perché si deve dare per scontato che questi ultimi abbiano qualcuno che possa accompagnarli o che possa andare al loro posto? Chi si muove in carrozzella deve essere autonomo di accedere nei luoghi pubblici, tanto più se sono luoghi di così importante interesse".

In via Alfano non esistono ingressi alternativi. "Inoltre per avvisare del proprio arrivo e prenotare il medicinale è difficile perché molti dei nostri assistiti - conclude Domenicucci - trovano con difficoltà qualcuno che risponda dall’altro capo del telefono. Chiediamo lo spostamento della farmacia in un luogo più adatto alle esigenze dei cittadini perché sia completamente accessibile, altrimenti ci rivolgeremo alla giustizia".

s.v.r.