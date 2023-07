Farmacie comunali, lo sconto Per i prodotti a base di sali -30%

In tutte le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare sarà applicato, da oggi fino al 20 agosto, uno sconto del 30% sul prodotto ‘Magnesio, potassio complex’: con una formulazione da 20 bustine arricchite con vitamina c e vero succo di arancia dal costo totale di 6.90 euro (compreso di scontistica).

L’iniziativa fa parte della campagna ‘Proteggiamoci dal caldo’ promossa dal ministero della Salute che, oltre a contribuire alla diffusione delle informazioni utili, in particolare ai più anziani, per sfuggire all’ondata di calore che sta interessando il Paese applicano un’importante scontistica sul prodotto a base di sali minerali.

L’obiettivo della campagna è duplice: prevenire i danni causati dalle elevate temperature proteggendo anche i più fragili e gli animali domestici, ed informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore sul proprio territorio in modo che possano prendere adeguate precauzioni.

"Nelle locandine presenti nelle farmacie comunali vengono indicate le 10 regole per mettersi al riparo dalle alte temperature – spiega il presidente di Aspes spa Luca Pieri – Come evitare di uscire nelle ore più calde, proteggersi in casa e nei luoghi di lavoro, bere almeno 1.5 litri di acqua al giorno, seguire sempre un’alimentazione corretta, fare attenzione ad una corretta conservazione degli alimenti, vestirsi con indumenti di fibre naturali che garantiscano la traspirazione, proteggersi dal caldo in viaggio, fare attività fisica nelle ore più fresche della giornata, offrire assistenza alle persone più esposte al rischio e ricordarsi sempre di proteggere gli animali domestici. Comportamenti semplici e di buon senso ma che è sempre bene ricordare in queste giornate da bollino rosso. Per quanto riguarda le farmacie comunali oltre ad aderire alla campagna informativa applicheranno fino al 20 Agosto uno sconto speciale a tutti i clienti sui sali ‘Magnesio, potassio complex’. L’ennesima dimostrazione di quanto le farmacie comunali pur operando in un mercato economico libero tengono sempre bene a mente la finalità sociale alla base della propria attività".

Ma anche nelle farmacie private si trovano ricchi scaffali di sali minerali che "sono perfetti per la reintroduzione di liquidi e vitamente nel nostro organismo, anche se non sono certamente una soluzione al caldo, ma piuttosto un aiuto a sopportare queste temperature - dicono dalla farmacia Bellagamba -. Qui abbiamo diversi sali, con diversi costi. Si parte dal più economico da 6,90 euro, fino al ‘Polase’, che rimane tra i più costosi in commercio".