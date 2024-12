Farmacie: Pieri firma l’accordo: "Un rinnovo atteso da 26 anni"

È stata siglata la nuova "Convenzione farmaceutica" che ridefinisce i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie territoriali. Un rinnovo storico per il settore, dopo 26 anni dall’ultimo accordo che rende le farmacie presidi essenziali di un sistema sanitario sempre più vicino alle esigenze delle persone. "Un traguardo importante – ha detto il presidente di Assofarm Luca Pieri – che valorizza il ruolo delle farmacie nel rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, garantendo servizi accessibili direttamente sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle patologie croniche. Davvero un grande giorno per tutte le Farmacie comunali italiane che coincide con il primo anno della mia presidenza. Un risultato che condivido con tutte le classi dirigenti che mi hanno preceduto".

La Convenzione è un segnale che rafforza la farmacia territoriale ed è la risposta ad una sanità che sta andando in una nuova direzione. "Questo accordo – ha detto Pieri – è il risultato di un grande mutamento di considerazione che Governi e Regioni hanno avuto nei confronti delle farmacie che nel corso del tempo si sono sempre più affermate come realtà innovatrici, credibili e concrete. La convenzione, infatti, regolamenta le modalità di svolgimento della dispensazione dei farmaci e dell’erogazione dei servizi in farmacia, per permettere ai cittadini di fruirne al meglio, consolidando il ruolo della farmacia quale centro socio-sanitario polifunzionale a servizio della comunità, punto di raccordo tra ospedale e territorio".

Oltre al presidente Pieri, la delegazione di Assofarm che ha siglato a Roma lo storico rinnovo, era composta dal vicepresidente Andrea Porcaro D’Ambrosio, dal segretario generale Francesco Schito, e dal coordinatore dei direttori Maurizio Brambilla.