Farmacista racconta la pandemia

E’ stata inaugurata alla ‘BiblioS’ di Sant’Ippolito, la mostra fotografica di Sara Pergolini ‘Sant’Ippolito visto con gli occhi di una farmacista durante una pandemia’. "Con i suoi scatti l’artista ripercorre il periodo del lockdown, con le paure e la solitudine che ciò ha determinato, ma attraverso il suo sguardo e la sua sensibilità ha voluto cercare una via di luce e una ricerca dei colori e del bello dei luoghi che ci circondano e che troppo spesso non sappiamo valorizzare o diamo per scontati".

La rassegna è stata organizzata dal Sistema bibliotecario ‘Cometa’ e dall’associazione ‘Le amiche di Serena Polverari’, col patrocinio del Comune. Hanno collaborato la Farmacia Battisti e l’architetto Elsa Campolucci che ne ha curato l’allestimento. Per visitarla ci sarà tempo fino al primo febbraio, tutti i lunedì dalle ore 9 alle 12 e i martedì e i giovedì dalle 15,30 alle 18,30.

s.fr.