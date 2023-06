"Fascicolo sanitario digitale, Marche indietro di almeno 3 anni"

"Siamo indietro di almeno 3 anni rispetto all’Emilia Romagna – dice la consigliera regionale Micaela Vitri (foto) – dove ognuno ha tutti i propri dati sanitari in un fascicolo digitale, che qualunque medico può vedere con un clic: dai vaccini a terapie e interventi chirurgici. Pensiamo cosa significhi per un medico che si trova davanti un paziente sconosciuto, o ad esempio un anziano accompagnato da una badante, che ha smarrito o dimenticato tutte le informazioni sul proprio stato di salute. Qualunque diagnosi e terapia risulta complicata. In consiglio regionale, con un atto sottoscritto anche dal consigliere Andrea Biancani, ho chiesto all’assessore Saltamartini quali azioni la giunta intenda intraprendere per completare l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. Nonostante la consistente mole di risorse (oltre 14 milioni di euro per le Marche), nella nostra regione il processo di informatizzazione dei dati e la digitalizzazione delle pratiche sanitarie vanno ancora a rilento e presentano enormi criticità". I due consiglieri Pd vanno all’attacco della giunta regionale.