Fascino e mistero della sezione aurea. Parla in diretta da Lima il geologo Guido Peli

Oggi alle 17, nella sala riunioni del Centro socioculturale "Maria Rossi", via Toschi Mosca 20, in diretta video da Lima (Perù), si tiene la conferenza del geologo pesarese Guido Peli su "La sezione aurea", tema affascinante sul cosiddetto "Numero dorato", la rappresentazione matematica della bellezza, quel rapporto numerico che torna in tanti elementi naturali che ci circondano, presente anche in molte opere d’arte fino ad intravvedere un legame invisibile tra Dio e uomo. La Sezione aurea ha sempre attratto i massimi artisti e scienziati di tutti i tempi, da Callicrate a Fibonacci a Leonardo. Ingresso luibero. Ingresso libero.