Pesaro, 19 aprile 2020 - Chiedono di poter riaprire, ancor prima della data ipotizzata dal governo (25 maggio, ndr). "Perché lavoriamo anche in modo più sicuro di altri e siamo in grado di poter offrire, ai nostri clienti, già in questa fase di emergenza da Covid-19, una parte dei servizi, che abbiamo sempre svolto in sicurezza, dotati di guanti e mascherine".

Parola di Carla Mascitelli, titolare del centro estetico ‘Isagai’ di via Sirolo, a Pesaro. Lo chiede a nome delle estetiste italiane e del gruppo Tce: "In Italia il numero di centri estetici è enorme, siamo oltre 30mila a generare lavoro e relativo indotto - spiega Mascitelli -. Ogni centro estetico è formato da cabine individuali dove si effettuano trattamenti ad un solo cliente alla volta o dislocati in postazioni singole già distanziate tra loro. I clienti vengono accolti su appuntamento calcolato in base al tempo del singolo trattamento da eseguire. Difficilmente, quindi, si trovano i successivi clienti in attesa. Tra l’altro, in questo periodo, ogni centro ha già ripensato quali comportamenti dovrà effettuare al momento della riapertura".

Mascitelli non si capacita del fatto che "troppo spesso la nostra categoria viene dimenticata, anche dallo stesso governo. Ma è giusto che si sappia che, già da prima del Covid19, il nostro lavoro si basava su metodologie di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione pari a quelle di studi odontotecnci e medici. Ad oggi, se dovessimo riaprire, siamo in grado di poter già offrire servizi come trattamenti viso, mani, ciglia, ma anche laser. Insomma, siamo ultra protetti e abbiamo già adottato tutte le norme richieste".

Mascitelli ha chiuso il suo negozio il 7 marzo scorso: "L’ho fatto per scelta, ma anche io voglio lavorare, come tutti. Ho quattro dipendenti e spendo continuamente, in servizi per l’igiene: la data del 25 maggio, come ipotesi per la riapertura, è un po’ troppo avanti. Anche perché, ad esempio, col servizio mani riusciamo a garantire anche la distanza interpersonale necessaria. Abbiamo creato un plexiglass che separa la cliente dall’operatrice, la quale lavora sempre con guanti e mascherina. Non siamo degli sprovveduti, ma dei professionisti coscienziosi".

Infine, un accenno sul lavoro in nero che, secondo Mascitelli, ha preso piede nell’ultimo periodo: "Anche nel nostro settore, è cresciuta la piaga del lavoro nero e non va bene. Oltretutto, così si mette a rischio la salute dell’intera popolazione, anche perché si lavorerebbe senza i dispositivi indispensabili per garantire l’igiene fondamentale che possa evitare rischi di contagi. Dobbiamo combattere questo tipo di abusivismo".

Ultimo appello: "Chiediamo che venga stabilito un prezzo di mercato per tutti i dispositivi di igiene e sicurezza, come guanti e mascherine, che noi adottiamo già da molto tempo: le tariffe, nell’ultimo periodo, sono aumentate fortemente. Da coscienti e attenti nel mantenere alto il livello di attenzione, chiediamo al governo di lasciarci lavorare in pace, quanto non è più possibile restare in attesa d’apertura".