"Fate la Commissione paesaggio". Il Comune: "Ora è inutile"

Il centrodestra: "Istituire urgentemente la Commissione paesaggio". Il sindaco Biancani: "E’ inutile". Questo il duello tra maggioranza e opposizione, che parte dalla richiesta avanzata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giovanni Corsini, Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta e Cristina Canciani nei confronti dell’amministrazione comunale, presentando anche una interpellanza in consiglio: "Senza commissione paesaggio i cittadini non possono usufruire dei benefici dell’ex piano casa – dicono i consiglieri - pertanto i progetti di riqualificazione degli immobili risultano meno vantaggiosi e molti cittadini vi rinunciano. Questo incide negativamente sia sul mercato del lavoro e sulle attività locali che operano nel settore edile che sulle singole persone che volessero ristrutturare casa. L’amministrazione risulta inadempiente da ormai più di un anno". I consiglieri FdI entrano nel dettaglio: "La legge urbanistica regionale approvata nel 2023 dalla Giunta Acquaroli ha disciplinato l’istituzione delle commissioni locali del paesaggio. In mancanza della Commissione sono consentiti ampliamenti massimi pari al 10% del volume dell’edificio esistente con un massimo di 100 mc (pertanto solo 30 mq circa). Con la Commissione sono consentiti, previa valutazione ed approvazione della stessa, ampliamenti massimi fino al 20% del volume dell’edificio esistente, senza ulteriori limiti volumetrici. Nella nostra provincia – concludono - tra i Comuni più importanti, ad oggi Pesaro è il solo a non essersi ancora dotato di tale Commissione, mentre ad esempio Fano e Urbino hanno già rilasciato permessi edilizi con la nuova normativa".

A rispondere ai consiglieri di FdI il sindaco Andrea Biancani e l’assessore all’Urbanistica, Andrea Nobili: "Sulla Commissione per il paesaggio il Comune di Pesaro non latita, ma sta valutando benefici e deficit di questo strumento, che allo stato attuale pare inutile. Questa richiesta è pura strumentalizzazione politica, e stupisce che a darne voce ci sia anche il presidente dell’Ordine dei Geometri, che dovrebbe essere il primo a comprendere l’inapplicabilità della norma. Non capiamo se parla a nome dei geometri o come rappresentante di FdI". Biancani e Nobili aggiungono: "Ci stiamo muovendo per modificare il regolamento edilizio, per adeguarlo alla nuova legge regionale, valutando se istituire o meno una Commissione per il paesaggio, che allo stato attuale non incide sul numero di domande, richieste che ad oggi non ci sono. La dimostrazione è che anche nei Comuni che si erano già dotato di questo strumento, le domande sono praticamente nulle. Inoltre – concludono- se da una parte questo strumento consente di avere ampliamenti massimi fino al 20% del volume dell’edificio esistente (contro il 10% senza Commissione), dall’altro comporterebbe inevitabili allungamenti della procedura perché dovrà dare parere vincolante. Tutte questioni che, essendo la norma inapplicabile, al momento non si sono neppure poste in quanto sono mancate le domande".

ali.mu.