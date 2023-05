"Fate qualcosa per quelle due fontane simbolo"

Il gruppo di minoranza "Il Futuro in Comune" interviene con una nota sullo stato di due fontane nel comune di Cagli: "Da anni le amministrazioni succedutesi al governo di questa città hanno sempre confermato la strategia turistica per lo sviluppo del nostro comune. Appare evidente come non siano stati fatti interventi qualificanti in tal senso e soprattutto come, a volte, lo stato di abbandono di parti vitali siano sotto gli occhi di tutti, fino all’attuale degrado di alcune opere". E da qui l’affondo: "Ci riferiamo allo stato della fontana di piazza, che oltre a non essere funzionante da tempo, si trova in uno stato di degrado, evidente in ogni sua parte. Ci sembra impossibile che nel salotto principale di presentazione della città stessa, la piazza di Cagli proprio davanti al comune, lo stato di abbandono sia ormai così evidente e soprattutto da così tanto tempo. Si ritiene che non occorrano chissà quali sforzi economici per la sua sistemazione e la rimessa in funzione di una struttura che deve fare la fontana, quindi con la presenza costante dell’acqua, che ne giustifichi l’orgogliosa presenza e non una mesta opera, da anni spenta e lesionata. Inoltre da una attenta valutazione della struttura, appare evidente come ulteriori rotture possano poi compromettere anche l’eventuale futuro restauro". Il gruppo di minoranza continua: "Altro discorso per la fontana Piangente del maestro Sordini, situata oltre il ponte, che seppur opera di recente costruzione, si trova in uno stato di evidente abbandono e degrado. Riguardo a questa opera, come gruppo Il Futuro In Comune, abbiamo presentato due diverse interrogazioni - ottobre 2019, aprile 2022 oltre ad una lettera con nostri suggerimenti nel febbraio 2020 – Dopo un interessamento diretto di rappresentanti dell’attuale maggioranza ed una somma messa a bilancio per la sistemazione della fontana Piangente, nulla è stato ancora fatto. Pur conoscendo le problematiche sottostanti, non riusciamo a capire questo stallo ed il mantenimento di una situazione non più tollerabile. Un’opera dovrebbe costituire una opportunità per la collettività, un traino visivo positivo, un valore aggiunto: in questa situazione ormai divenuta radicalizzata, in un importante luogo di snodo della città, rappresenta un fattore certamente negativo". Il "Futuro in Comune" conclude: "La stagione estiva, con l’aumento dei flussi turistici, è ormai alle porte: come gruppo di minoranza del comune di Cagli, pensiamo sia giusto intervenire con urgenza perché perseverare ulteriormente con questa situazione, sarebbe intollerabile".