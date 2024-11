Fatidico ’sì’, ampliata l’offerta

Il Comune di Pesaro amplia l’offerta dei luoghi dove celebrare matrimoni e unioni civili. "Prima – spiega l’assessore Mila Della Dora – a Candelara e a Fiorenzuola di Focara era possibile sposarsi solamente nel periodo estivo adesso sarà possibile farlo tutto l’anno. A partire dal 1 gennaio 2025 ci si potrà sposare, per tutto l’anno, anche nel Conventino di Monteciccardo, il complesso di Santa Maria delle Grazie e a Villa Molaroni nel giardino storico".

Al Conventino e a Villa Molaroni non era già possibile farlo?

"No. Chi si è sposato al Conventino e a Villa Molaroni è stato protagonista di “ripetizioni“, cioè ha firmato prima in Comune e poi ha “rifatto la cerimonia“ nelle due location". Per il resto, con la ricognizione di ieri, l’assessore ha voluto confermare gli altri siti. "Si arricchisce – conclude Della Dora – la platea dei luoghi e dei palazzi storici, accessibili per lo scambio delle promesse nuziali grazie alle convenzioni per la valorizzazione del patrimonio locale siglate dal 2022 in poi. Dopo Villa Imperiale, Villa Cattani Stuart, Villa Miralfiore e Villa Caprile, si apriranno le porte di Villa Molaroni e del Conventino. Ricordiamo che rimarrà sempre accessibile l’elegante “Sala degli stucchi” di Palazzo Gradari, in via Rossini e abbiamo inserito anche la Sala del Consiglio” del Municipio di Monteciccardo. E’ stata, quest’ultima, una proposta della prosindaca Pierucci e dei cittadini di Monteciccardo che l’amministrazione ha subito concretizzato e raddoppiato con l’apertura del Conventino di Monteciccardo".