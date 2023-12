"Fatta molta promozione"

ROBERTO CIOPPI

"La più importante cosa che abbiamo fatto quest’anno – ha detto l’assessore al turismo e Unesco – è stata creare una struttura operativa con uno staff dipendente da Urbino Servizi, struttura che ha unito i tre infopoint (centro, Mercatale e Consorzio). Abbiamo puntato sul coinvolgimento del territorio, con convenzioni con altri comuni e arriveremo a promuovere un’area vasta in modo unico. Ho partecipato personalmente a tantissime fiere del turismo e a gemellaggi con Nizza; nel frattempo va avanti la promozione di Urbino sui media. Col ministero del turismo tra gennaio e marzo faremo diversi eventi e appuntamenti. Per la destagionalizzazione, puntiamo molto sugli ex studenti della Carlo Bo, grazie alla collaborazione con la neonata associazione che li riunisce. Abbiamo festeggiato da poco i 25 anni di Patrimonio Unesco, e una delle responsabili Unesco, indiana, ci ha proposto un progetto pilota sul paesaggio. Infine, fari puntati sul turismo enogastronomico".