Fatto brillare l’ordigno bellico trovato da un cacciatore

Un cacciatore cercava i cinghiali, ma al posto degli ungulati ha trovato una bomba della Seconda Guerra Mondiale. È successo non lontano da Mercatale, circa un mese fa, lungo il fiume Foglia a valle della diga. L’uomo stava camminando sul greto destro del fiume, quando ha visto l’ordigno e ha allertato i carabinieri, che poi hanno convocato gli esperti artificieri di Bologna. I quali hanno fissato a ieri la data per le operazioni di bonifica e brillamento. Si trattava di una bomba di aereo italiana di circa un quintale, lunga mezzo metro e molto corrosa dalle acque, probabilmente trascinata nell’ultima posizione dalle piene del maggio scorso.

La permanenza nel fiume ha corroso a tal punto la bomba che essa aveva perso l’esplosivo all’interno, rivelandosi praticamente scarica. Tuttavia le operazioni hanno seguito i programmi previsti, peraltro non semplici: il fiume non permetteva il guado a piedi né con autovetture: si è dovuti ricorrere a un escavatore cingolato che la afferrasse per portarla sull’altra sponda, in zona più comoda. Da lì, caricata nell’automezzo degli artificieri, è stata portata in una cava situata nei pressi. Contemporaneamente un altro equipaggio di artificieri si è aggiunto, con un proiettile anticarro ritrovato nella zona di Fano. I due ordigni sono stato fatti dunque brillare assieme. Per la sicurezza delle operazioni, erano presenti i carabinieri di Sassocorvaro Auditore e una ambulanza della Croce Rossa di Urbino.