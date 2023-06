Fatto largo uso di marmo di Siena

zLa costruzione della sede della Banca d’Italia di via Rossini risale ai primi anni Sessanta. Ed è stata costruita con ampia larghezza di mezzi economici. Basti pensare solamente che gran parte del rivestimento delle pareti esterne è in ‘mattonelle’ molto grandi di marmo di Siena, il cui prezzo varia dai 300 ai 500 euro al metro quadrato. E questo marmo pregiato non è solamente nei muri perimetrali, perché è stato largamente usato anche al secondo, così come al terzo e al quarto piano dell’immobile.

In totale, tenendo conto anche del piazzale di accesso, si sta parlando di poco meno di 5mila metri quadrati. E nei conteggi non ci sono calcolati i sottotetti che erano usati come depositi degli incartamenti. Il vero problema dell’edificio sono i caveau blindati che sono nel piano interrato, perché secondo alcuni tecnici avrebbero anche una funzione di fondamenta: aiutano a supportare il carico dell’intero edificio. Ma sotto questo profilo per la Provincia non sarebbe un problema perché potrebbe utilizzare gli spazi come deposito. La cifra che mette sul tavolo l’Ente di via Gramsci non è esattamente quella delle valutazioni fatte da Bankitalia, ma nel caso specifico, essendo una trattativa con un ente pubblico, in caso di cessione con lo... sconto, difficile ipotizzare un danno erariale.