Fattori sulla settimana fanese: "Tutti coinvolti"

"Concerti, mostre, in particolare quella dedicata al Perugino, spettacoli, visite guidate alla città romana e Circonomia". L’assessore alla Cultura Cora Fattori replica alle polemiche sui quattro giorni dedicati al festival di Alba, Circonomia, all’interno della settimana fanese di Pesaro Capitale della Cultura (dal 4 al 10 marzo): "Abbiamo coinvolto tutte le associazioni culturali che proporranno iniziative ed eventi per raccontare il patrimonio cittadino. Il Teatro della Fortuna sarà al centro dell’attenzione con lo spettacolo del 7 marzo ‘Le tre sorelle’ di Cechov. Molto importante è l’appuntamento dedicato al Perugino: ci saranno incontri di approfondimento, in cui spiegheremo le curiosità emerse dall’importante restauro dell’opera e la presentazione del catalogo per bambini. Parleremo del Carnevale del futuro, presentando i prototipi innovativi realizzati nel progetto della Fabbrica del Carnevale".

E ancora Fattori su Circonomia: "Un festival che a Fano e in tutto il centro Italia mancava, dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica e che ne racconta l’importanza per il futuro ambientale, economico, sociale, culturale del nostro territorio. In città l’economia circolare è già il focus di tante imprese e Fano è uno di quei luoghi dove questa sfida sta avanzando più velocemente, collegando il passato di solide e preziose tradizioni produttive e imprenditoriali con il futuro delle nuove generazioni. Circonomia rispecchia fedelmente il tema ‘La Natura della Cultura’ di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, che mira a esplorare i legami tra arte, natura e tecnologia alle radici di un nuovo concetto di cultura diffusa, inclusiva, in dialogo stretto con l’ambiente". E ancora: "Il Festival è promosso da un vasto e prestigioso novero di associazioni, fondazioni, istituzioni culturali: da Legambiente al Kyoto Club, dall’Università di Urbino al Politecnico delle Marche, dalla direzione Rai per la sostenibilità fino a Ecomondo che è una delle principali fiere europee dell’economia green. Il programma di Circonomia si articolerà in decine di eventi con la presenza di protagonisti della vita economica e culturale. Promuoverà, inoltre, modelli virtuosi di aziende innovative di Fano e del territorio, che fanno un uso più efficiente delle risorse".

an. mar.