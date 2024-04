"Fattoria della Legalità, siano ripristinati i fondi"

"La Giunta Acquaroli ripristini il contributo per la Fattoria della Legalità a Isola del Piano e sostenga i Comuni che gestiscono beni confiscati alla mafia. Dopo oltre tre anni di inaccettabile latitanza e impegni disattesi, la giunta Acquaroli ripristini immediatamente il contributo di 240 mila euro, stanziato dalla giunta regionale il 27 gennaio 2020 e revocato dall’attuale maggioranza di centrodestra, per la riqualificazione della Fattoria della Legalità a Isola del Piano". Questo è l’appello la consigliera Micaela Vitri, Pd, ha lanciato ieri in una conferenza stampa al fianco di Giuseppe Paolini, Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino e Sindaco di Isola del Piano, Lorenzo Alessandroni, Presidente Associazione Fattoria della Legalità, Claudio Clini, Presidente ARCI Pesaro Urbino, Lilli Gargamelli, Segretaria SPI CGIL Pesaro-Urbino, Elio Cerri, Segretario SPI CGIL Marche e Don Paolo Gasperini, Vice Presidente Libera Marche.

Si tratta in sostanza della richiesta alla giunta Acquaroli, prima firmataria appunto Micaela Vitri, di rispettare la legge regionale numero 27 del 2017. Firmatari ne sono anche Andrea Biancani, tutto il gruppo PD Marche e Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle. Si domanda di sostenere economicamente i Comuni che gestiscono i beni confiscati alla mafia, come fanno molte altre Regioni: nel 2023 la Toscana, per esempio, ha stanziato più di 3 milioni, euro, il Lazio 250 mila, la Lombardia 1 milione e mezzo. La Fattoria della Legalità di Isola è il primo bene bene confiscato alla criminalità nelle Marche ed è affidato a un Comune di circa 600 abitanti, divenuto un simbolo dell’antimafia nel nostro territorio. Le risorse messe a bilancio nel 2020 erano indispensabili per ristrutturare il casolare. "Vergognosa", dice la Vitri, è dunque l’assenza della giunta Acquaroli rispetto ad una realtà sociale ed educativa divenuta un modello nazionale anche grazie ai progetti avviati in collaborazione con Libera. Attualmente nelle Marche sono 98 i beni confiscati alla mafia.

Adriano Biagioli