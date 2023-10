Fatture false, stroncato un maxi giro d’affari

Da una richiesta di decreto ingiuntivo presentata in tribunale alla scoperta di un giro d’affari irregolare per oltre cinque milioni di euro, con fatture false tramite la Onlus di famiglia.

Al termine di un’articolata indagine, coordinata dalla Procura di Urbino, la locale compagnia della Guardia di finanza ha denunciato cinque soggetti, appartenenti alla stessa famiglia, contestando loro numerosi illeciti compiuti tramite la propria Onlus, operante nel settore socio-assistenziale, e una società di servizi, entrambe con la medesima sede. Nello specifico, i reati sarebbero: emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, autoriciclaggio, falso indotto in atto pubblico, falso nelle attestazioni e relazioni del professionista, mendacio bancario e false comunicazioni sociali.

Oltre ai componenti delle compagini sociali delle due società coinvolte, inclusi amministratore di fatto e di diritto, sono stati denunciati anche due commercialisti.

Tutto è partito quando i soggetti hanno presentato una richiesta di decreto ingiuntivo, per oltre 400mila euro, al Tribunale di Urbino.

Il giudice che ha preso in esame la vicenda si è però insospettito, perché nell’atto che gli era stato sottoposto qualcosa non tornava, e ha fatto una segnalazione ai finanzieri.

Secondo la Guardia di finanza, in base ai risultati dell’indagine, tale decreto era stato studiato dai soggetti insieme ai commercialisti e costruito sulla base di documentazione rivelatasi poi falsa.

Una cosa simile sarebbe avvenuta per un secondo atto, un accordo di ristrutturazione del debito, presentato al Tribunale di Urbino mediante allegazioni documentali non veritiere, create ad arte da alcuni professionisti. Le indagini hanno riguardato le "prestazioni a largo spettro" (da qui il nome di "Operazione Spettro") fatturate dalla società di servizi, inadempiente a livello civilistico e fiscale, e alla Onlus, negli anni 2017-18, per quasi 700mila euro e rivelatesi gonfiate ad hoc, per generare crediti fiscali inesistenti e per eludere la normativa che limitava la distribuzione degli utili ai soci. Per condurre l’operazione, la Guardia di finanza si è anche servita di intercettazioni telefoniche e analisi del contenuto di computer, cellulari e server aziendali, sequestrati durante delle perquisizioni.

Inoltre, ha è scoperto che il villino adibito a residenza da uno degli indagati risultasse in realtà essere censito, a livello urbanistico e catastale, come capanno agricolo, con conseguente segnalazione del soggetto all’autorità giudiziaria.

Al termine delle indagini, su richiesta della Procura, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di beni per quasi un milione di euro, tra denaro, preziosi, quote societarie, tre auto, immobili e terreni, di proprietà degli indagati.

A livello tributario, sono state eseguite specifiche attività di verifica fiscale, finalizzate a riqualificare l’attività aziendale svolta dalla Onlus in quella svolta da una società a scopo di lucro, in quanto effettuava altri tipi di lavori, disconoscendo, oltre che i costi per fatture per prestazioni inesistenti, anche ogni tipo di agevolazione fiscale adottata dalla società in virtù del proprio status giuridico e quantificando in oltre un milione e mezzo di euro le imposte dovute.