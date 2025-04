Fausto Leali conquisterà San Giorgio: "Io, i successi, Maradona e Sanremo"

Segnerà l’esordio del suo nuovo tour il concerto che Fausto Leali, il ‘nero bianco’, terrà dopodomani sera a San Giorgio di Terre Roveresche, in occasione della storica Fiera del paese. Maestro, una nuova tappa di una carriera straordinaria cominciata ad appena 14 anni nel 1959.

"Si, nell’orchestra di Max Corradini, come cantante e chitarrista. Suonavamo nelle balere del mantovano; poi a 16 anni entrai nell’orchestra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami".

Nel 1967, a 23 anni ancora da compiere il suo primo grande successo.

"Già. Con il brano ‘A chi’. Oltre 4milioni di copie vendute. Una cosa straordinaria. Ovunque andavo nel mondo mi conoscevano. Mi ricordo, in particolare, una trasferta a Rio De Janeiro nel 1972. Appena ho iniziato la canzone è stato un tripudio. Stessa cosa in Argentina, dove il brano è diventato anche la sigla di una telenovela".

A proposito di Argentina, lei ha affascinato un certo Diego Armando Maradona.

"E’ così. El pibe de oro era arrivato da poco in Italia, al Napoli, e mi ha fatto chiamare, dicendomi che quand’era bambino gli cantavano le mie canzoni e che lui se n’era appassionato".

Un periodo d’oro della sua carriera è stato quello dall’’87 all’89.

"Nell’87 partecipai a San Remo con il brano ‘Io amo’, scritto e prodotto da Toto Cutugno. Il brano si classifico quarto e vendette oltre 400mila copie conquistando due dischi di platino e il secondo gradino del podio nei singoli dei dischi italiani". L’anno dopo di novo sul palco dell’Ariston con ‘Mi manchi’, col sesto posto, e poi nell’’89 nuova partecipazione sanremese con ‘Ti lascerò’, cantata in coppia con Anna Oxa che conquistò il primo posto assoluto."

Un Grande successo, a suggello di un triennio incredibile.

Dopo il quale è proseguita una carriera top, con nuovi album e partecipazioni a Sanremo, perché la carriera è ancora in itinere.

"La musica è la mia vita. Da quando mi hanno soprannominato il ‘nero bianco’, perché cantavo i pezzi di Ray Charles, James Brown e altre icone di questa tipologia di musica, ho incarnato questo genere, grazie anche al timbro della mia voce, e proseguo nel mio percorso artistico".

Da San Giorgio di Pesaro a tutta l’Italia.

"E’ così. Il concerto di dopodomani sera segnerà l’esordio di un tour in tutto il territorio italiano, con la nostra musica che la farà da padrona".

Per lo spettacolo a San Giorgio biglietto su ciaotickets e in loco prima dell’evento. Poltronissima primo settore 20 euro; posto a sedere secondo e terzo settore 15 euro; e posto in piedi 10 euro.

Sandro Franceschetti