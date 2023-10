FdI di Cagli contro Donini: "Rimediamo ai suoi danni" a Cagli

"Quando l’assassino torna sul luogo del delitto fingendo di essere lì per caso. Questo sembra fare Ninel Donini, al tempo potente esponente della sinistra nelle aree interne, la quale, nella migliore delle ipotesi, ha permesso al suo partito di smantellare la sanità cagliese, declassare la strada Flaminia, tagliare servizi e investimenti per il nostro entroterra. Sempre che non abbia partecipato direttamente e attivamente a questa spoliazione. Solo lei può dircelo". E’ con questi toni la replica del circolo di Fratelli d’Italia di Cagli sulle considerazioni della Donini, uscite su queste colonne, relative ai problemi locali.

"La giunta Acquaroli sta mettendo riparo ai gravi danni causati proprio dalla Donini e dalla sua area politica negli ultimi 30 anni di amministrazioni regionali. Danni che la sinistra è sempre riuscita a compiere indisturbatamente utilizzando il metodo del “divide ed impera“. Ossia cercando di mettere perennemente in contrapposizione le comunità locali. Metodo – continua la nota dei F.d.I. di Cagli – che Donnini conserva anche ora che si trova all’opposizione, tentando addirittura di creare tensioni e livore tra i cittadini di Cagli, Cingoli e Pergola. A questo punto occorre ricordarle che l’attuale piano sanitario, per l’ospedale di Cagli, prevede un potenziamento reale rispetto a quanto previsto dal piano sanitario precedente. Precisato ciò, con la giunta Acquaroli, grazie a fondi regionali e Pnrr, a Cagli sorgerà invece una nuova struttura sanitaria con la previsione anche di una sala in cui effettuare prestazioni chirurgiche e un investimento che ai avvicina ai 10 milioni di euro".