FdI: "E’ stato Acquaroli a salvare l’ospedale"

Come al solito, nella infinita polemica sull’ospedale, da una parte la vedono in un modo, dall’altra in maniera diametralmente opposta.

Lo si evince anche dall’ultimo comunicato di Fratelli d’Italia. Che recita così: "Dell’ospedale di Fossombrone scrivono tutti, ma nessuno riesce, anche a malavoglia, ad ammettere l’unica verità che conta: che è stata la giunta Acquaroli ad aver salvato un presidio ospedaliero con il potenziamento previsto nel nuovo piano sanitario regionale che le passate amministrazioni a guida Pd e dintorni avevano deciso di chiudere per sempre. I cittadini di Fossombrone sono stati ampiamente rassicurati dall’incontro che Regione Marche e Ast di Pesaro-Urbino avevano svolto proprio in quei locali che sarebbero stati inaccessibili a tutti, come avevano dichiarato nero su bianco i tifosi dell’ospedale unico a Pesaro. Sono gli atti a parlare: dai 4,5 milioni di euro previsti nel bilancio regionale per l’Ast di Pesaro e Urbino destinati, come confermato dalla stessa direzione dell’azienda, alla salvaguardia della struttura e al potenziale dei servizi sancito dal nuovo Piano Socio-Sanitario. Basta leggere. È altresì buffo come questi arrampicatori di specchi di professione continuino a scrivere fake news che negano anche l’evidenza. Dalle ultime note, però, evidenziamo due aspetti che dovrebbero far riflettere i lettori. Il primo: si scrive che “i Fratelli d’Italia“ (espressione che testimonia un certo disprezzo per chi oggi guida un Governo democraticamente eletto dagli italiani), “fingono di ignorare i fatti“, una scivolata grammaticale che, in realtà sta a significare che FdI si accorge eccome di quello che succede, e cioè che l’ospedale di Fossombrone è vivo e vegeto. Secondo aspetto: citare in maniera sempre sprezzante “i Baldelli e gli Acquaroli“, dimostra il basso livello di civiltà che appartiene a questi maldestri scrittori, incapaci di seguire le minime regole democratiche che esigerebbero rispetto, nei modi e nel linguaggio, verso chi rappresenta le istituzioni ed è chiamato dal popolo a governare".

La conclusione di FdI: "Infine, un consiglio. Mettersi l’animo in pace e godersi finalmente un ospedale che solo il centrodestra sta tutelando e potenziando, per una struttura che funzioni e rimanga al servizio di Fossombrone e di tutto il suo comprensorio. Questo è l’unico rimedio all’astio degli sconfitti e al pessimo vizio del Pd e dei suoi compagni di sventura: quello di non saper perdere e di rifugiarsi nel sempre consolante festival delle menzogne".