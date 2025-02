Fd’I: "Mettiamo i cassonetti “intelligenti“ in tutta la città"

Isole “smart in tutta la città. E’ la proposta del gruppo comunale di Fratelli d’Italia che prima di tutto, propone alla giunta di ampliare la raccolta differenziata di prossimità in tutto il centro storico e oltre.

Ricordiamo che la raccolta di prossimità è quella che oggi interessa la zona a traffico limitato attorno al cardo e decumano cittadino: ci sono 23 stazioni caratterizzate dai cosiddetti cassonetti intelligenti, poiché il conferimento dei rifiuti avviene tramite tessera identificativa, ma in modo libero poiché l’utente può differenziare i materiali, l’umido e l’indifferenizato, senza un calendario prestabilito, ma secondo le proprie abitudini. L’investimento per dotare quest’area urbana dei cassonetti intelligenti, ribattezzati lumaconi, è stato impegnativo: i primi sei, oggetto di design, costarono sui 50mila euro a stazione per un investimento totale di 300mila euro.

Gli altri 17, aggiunti dopo i riscontri positivi della primissima sperimentazione, sono costati molto meno: sui 18mila euro a stazione perché il gestore del servizio, Marche Multiservizi, ha cambiato modello, rivelatosi non solo meno caro, ma certamente più funzionale. Per il gruppo di Fratelli d’Italia comunque l’investimento andrebbe fatto: "Vorremmo intanto l’ampliamento della raccolta differenziata di prossimità con i cassonetti intelligenti in tutto il centro storico – osservano i consiglieri Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Giovanni Corsini, Cristina Canciani –. Secondo noi, nei quartieri ad alta densità abitativa, si tratta della soluzione migliore. Si potrebbe poi ragionare territorio per territorio: in zone rurali, con case distanziate ogni 500 metri, valutare il costo beneficio è più complicato. Però sproniamo l’amministrazione a fare queste valutazioni. Del resto è passato un anno da quando nel centro storico di Pesaro sono state installate le isole ecologiche digitalizzate. Crediamo sia il momento di estendere questa modalità al resto del territorio comunale. Con il miglioramento della raccolta differenziata, ottenuto grazie all’apporto del nuovo metodo di conferimento, in prospettiva si potrebbe arrivare, finalmente alla riduzione della tariffa".

s.v.r.