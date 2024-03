FdI: "Si fa confusione su Pedemontana e Intervalliva"

Il cortocircuito di dichiarazioni sulla Pedemontana prosegue; il Circolo FdI di Cagli replica alle dichiarazioni di Ninel Donini. "Se le infinite lamentele di Ninel Donini fossero strade, a quest’ora a Cagli avremmo un casello autostradale – dicono –, con notizie infondate si crea solo confusione e disorientano chi vive e lavora nel nostro territorio. La verità è una sola: la Pedemontana, quella che il Piano Infrastrutture della regione “Marche 2032“ definisce “Autostrada dei territori interni“, è un’opera che per la prima volta, grazie alle sinergie tra Giunta regionale di centrodestra e Governo Meloni, si farà. E si farà anche inserendo Cagli. Al sistema pedemontano-intervallivo, infatti, sono destinate ingenti risorse per progettare e realizzare opere lungo una direttrice longitudinale da Mozzano, a sud nei pressi della SS4 “Salaria“ nel Piceno, fino ad incrociare la Fano-Grosseto. Oltre alla Fabriano-Sassoferrato, verrà adeguato alle attuali normative il progetto del tratto Sassoferrato-Serra Sant’Abbondio-Cagli, fermo al 2005, anche grazie ai 40 milioni che l’assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche guidato da Francesco Baldelli ha voluto destinare alla realizzazione del primo stralcio: il bypass di Cagli. La Regione Marche, inoltre, ha investito 7,4 milioni sulla progettazione dell’intervalliva Serra Sant’Abbondio-Pergola-Fossombrone, destinando anche 50 milioni per la realizzazione di un primo stralcio. Sono previsti, infine, 27 milioni per la Carpegna-Lunano, un tratto che, insieme al Lunano-Sant’Angelo in Vado, per la prima volta è stato inserito nel Contratto di Programma Anas-Ministero grazie alla richiesta dell’attuale Giunta di centrodestra. Questi i fatti. Infine, una riflessione. Contrapporre, come fa ad arte la Donini, una pedemontana ad una intervalliva, pensando che sia una gara tra territori limitrofi, ci riporta ai vecchi tempi dei signorotti locali che andavano ad ingraziarsi il principe per ottenere prebende".