FdI: "Sull’ospedale i numeri reali parlano chiaro"

"I numeri confutano le affermazioni del “Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale". Lo dice il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, in risposta a un attacco del Comitato medesimo. Scrive FdI: "Fa un po’ tenerezza l’intervento sull’Ospedale di Fossombrone del “Comitato dei Cittadini“, sigla che raduna un gruppetto di militanti che continua a esercitarsi in uno stucchevole esercizio del “batti e ribatti“, senza tener conto della verità incontrovertibile dei fatti e della chiarezza di numeri e strategie che testimoniano il cambio di passo dell’attuale giunta regionale sulla sanità delle Marche. Il 15 febbraio scorso, all’ospedale di Fossombrone, c’è stata la rappresentazione più evidente della buona politica della giunta Acquaroli. Prova ne è stata la partecipazione dei cittadini all’evento che – vorremmo ricordare ai lettori – non sarebbe stato possibile organizzare in quella sede, dato che la struttura era destinata inesorabilmente alla chiusura, come previsto dal precedente Piano socio sanitario targato Pd. Nel 2023 si sono registrate 85mila prestazioni effettuate in più rispetto al 2022, mentre quest’anno sono disponibili risorse per 755mila euro e altri 4,5 milioni, come sottolineato dall’assessore all’edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli. La strategia per l’ospedale di Fossombrone è potenziare l’emergenza-urgenza, la radiologia, il laboratorio analisi, la degenza, i servizi di diagnostica, nonché gli ambulatori specialistici. Questo è il buon lavoro dell’attuale governo regionale di centrodestra. Il resto sono ripicche di chi voleva chiudere Fossombrone e farne una scatola vuota, e oggi non si dà pace per il cambio di passo".

a. b.