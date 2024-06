Fd’I vuole tre assessori. In gioco sette poltrone. Così qualcuno rischia di rimanere escluso

Fratelli d’Italia cerca di far valere il proprio peso elettorale (15,29%) nella trattativa – ieri pomeriggio il primo incontro - sulla composizione della giunta Serfilippi e sull’attribuzione degli altri incarichi di primo piano, come la presidenza del consiglio comunale e quella di Aset. Il partito della Meloni vorrebbe assicurarsi tre assessori, che nel caso sarebbero Loretta Manocchi, Lucia Tarsi, Davide Delvecchio, il ruolo di vice sindaco (sempre Manocchi) e quello di presidente del consiglio comunale (si fa il nome di Francesco Cavalieri). In questo modo, però, non tutte le forze della coalizione avrebbero la possibilità di essere rappresentate nell’esecutivo. In gioco, infatti, ci sono 7 assessorati: se tre venissero riconosciuti a Fd’I e 2 alla Lega (Alberto Santorelli e Gianluca Ilari) ne rimarrebbero da attribuire solo altri 2 mentre le liste da accontentare sono tre, Civici Fano (3,47%), Forza Italia (4,36%) e Fano Cambia Passo (14,85%). "Forza Italia rivendica un posto in giunta – ribadisce l’assessore regionale Stefano Aguzzi – lo ha deciso il partito nella riunione di mercoledì sera". Altro nodo delicato da sciogliere è quello della presidenza di Aset. Ci sono poi la presidenza della Fondazione Teatro della Fortuna, le presidenze delle commissioni consiliari e il ruolo di consiglieri in enti e fondazioni. In realtà la riunione di ieri pomeriggio pare si sia conclusa con un nulla di fatto. "Sono stati evidenziati – fa sapere il sindaco Serfilippi – i criteri per individuare i ruoli da ricoprire nella nuova amministrazione e sono stati concordati tempi e modalità per la composizione della giunta".

Mentre il centrodestra cerca di trovare un equilibrio senza creare "fratture", centrosinistra e Progressisti sono ancora frastornati dalla sconfitta elettorale. Ed ecco allora che a fare opposizione ci pensa Cesare Magalotti, primario di Senologia al Santa Croce, e dal 9 giugno consigliere comunale del Pd. "Continuerò a fare il medico e il chirurgo ma anche il consigliere comunale – assicura – per dare il mio contributo sulla sanità pubblica nell’interesse dei cittadini. Il Pd in questa campagna elettorale mi ha chiesto di impegnarmi, io l’ho fatto volentieri anche se rimango politicamente autonomo e indipendente. Il mio obiettivo di consigliere è lavorare per migliorare l’ospedale di Fano, certamente non per l’hospice pediatrico che rischia di essere una cattedrale nella savana. Mentre l’istituto europeo di Oncologia, da cui io provengo, ha acquistato una macchina ad emissione di protoni, l’unica che c’è in Italia, al costo di 40 milioni di euro con la quale salvare tantissima gente, la Regione spende 37 milioni per l’ospedale di Pergola che ha 6mila abitanti, 19 per quello di Cagli, 40 per la palazzina dell’emergenza-urgenza del Santa Croce che non ha chirurgia, ginecologia, urologia e ortopedia: milioni di euro buttati via per niente".

E ancora sull’atto aziendale: "Perchè non è ancora uscito dopo 17 mesi che siamo diventati Ast (Azienda sanitaria territoriale) quando l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini lo aveva annunciato già diversi mesi fa?". Per poi concludere: "Non avendo competenze su strade e cimiteri, darò il mio contributo sulla sanità perchè so come funziona e nessuno mi può raccontare favole. Anzi ammiro l’assessore Saltamartini che, non sapendo nulla di sanità, se ne occupa da quattro anni".

Intanto l’ex sindaco Massimo Seri rivolge un saluto ai cittadini dopo 10 anni di governo: "È stato un decennio di sfide, di traguardi raggiunti, di momenti difficili superati ma soprattutto è stato un decennio di straordinaria vicinanza. Abbiamo condiviso gioie e dolori. Essere sindaco è un servizio e una missione, grazie per aver reso questi dieci anni indimenticabili".

