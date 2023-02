"Fece attività di ricerca": il gup proscioglie Filippetti

di Elisabetta Rossi

Non finirà sul banco degli imputati, Nardo Filippetti, il noto imprenditore turistico pesarese. Ieri il giudice Giacomo Gasparini lo ha prosciolto, respingendo così la richiesta di rinvio a giudizio della procura che lo accusava di un reato tributario. In ballo c’era un milione di euro che Filippetti, secondo il pm, avrebbe utilizzato in modo indebito e tutto per ottenere sconti sulle tasse.

È un caso normativo complesso che prende le mosse da una norma del 2013 che prevedeva agevolazioni fiscali a fronte di investimenti nella propria azienda destinati ad attività di ricerca e sviluppo. Una materia su cui si sono succedute le prassi interpretative dell’Agenzia delle entrate. E in questi passaggi è rimasto intrappolato anche Filippetti. Per Gasparini però nei criteri di qualificazione di "ricerca e sviluppo" rientravano anche le attività presentate dall’imprenditore pesarese.

Scampato il processo quindi. Anche ieri però il legale di Filippetti, l’avvocato Umberto Bianco, non ha voluto rilasciare dichiarazioni o commenti. Chi conosce la materia, ha già definito il tutto come un "pastrocchio" all’italiana. Quando si è offerta la possibilità di avere sconti dal Fisco investendo in ricerca e sviluppo, tantissimi imprenditori si sono lanciati nella corsa. Tanto da far drizzare le antenne all’agenzia delle entrate che ha fatto scattare i controlli. E sulla base di parametri introdotti due anni dopo il decreto ricerca&sviluppo.

"La normativa si è intrecciata e annodata su se stessa – spiegano gli esperti – e questo ha generato contestazioni a valanga in tutta Italia, mettendo nei guai molti imprenditori". E le richieste di rinvio a giudizio delle procure sono considerate come atti dovuti. "Alla segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non potevano fare altro che aprire fascicoli di indagine". Ma quello dell’imprenditore pesarese è spirato ieri ai blocchi di partenza del processo.