Fece razzia di borse e di bracciali. Bottino da 20mila euro: condannata

Sono professionisti del ramo furti. Entrano nelle case e rubano. Come è accaduto l’estate scorsa a Fano, il 9 agosto, in via Raffaello Sanzio. Qui Selvaggia Adzovic, 21 anni, domiciliata a Milano, ha forzato la porta d’ingresso approfittando dell’assenza dei proprietari e si è impadronita di almeno 8 borse, quasi tutte in pelle, di marca Gucci, Yves Saint Laurent, Vuitton, Dior, Mcqueen, del valore pro capite tra i 2500 e i 3500 euro, di un paio di scarpe in pelle, di due paia di occhiali, due bracciali e visto che si trovava lì ha rubato anche la busta dell’Agenzia delle Entrate contenente una tessera sanitaria nuova. Questo furto del valore complessivo di 20mila euro ha avuto ieri il suo epilogo in tribunale di fronte al giudice Andrea Piersantelli, il quale ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dai difensori sia della giovane donna autrice dl furto sia dei suoi complici accusati di ricettazione della refurtiva, ossia Diego Stojanovic di 19 anni e il padre Dragan di 58 anni, entrambi domiciliati a Milano.

La donna (difesa dall’avvocatessa Monica Gnesi di Milano) ha patteggiato una pena a 3 anni e 2 mesi di reclusione mentre padre e figlio (difesi dall’avvocato Salvatore Asole) hanno patteggiato rispettivamente 1 anno e 7 mesi e un anno e 9 mesi di reclusione. L’intera refurtiva è stata recuperata (vennero fermati mentre fuggivano in camper) e hanno risarcito il portone rotto con 1000 euro.