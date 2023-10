Fede e teologia militante: ci si interroga su Quinzio

L’Uomo moderno può ancora fidarsi di Dio e del Suo silenzio? Sergio Quinzio, teologo e biblista, passò la vita a interrogarsene. Per questo domani alle 16,30 nella sala riunioni di palazzo Ciacchi (via Cattaneo, 34), l’Istituto superiore di Scienze religiose “Italo Mancini“ (Università di Urbino), “Itinerari e incontri“ (Fonte Avellana), l’Università dell’Età Libera (Pesaro) e la Società pesarese di studi storici propongono una giornata di studi, presieduta da Marco Cangiotti (Università di Urbino), che appunto si intitola “In ricordo di Sergio Quinzio“, con la partecipazione di Luigi Alfieri (Università di Urbino), Rocco Buttiglione (Pontificia Università Lateranense), dom Salvatore Frigerio (O.S.B.), Sergio Givone (Università di Firenze) e Ena Marchi (editor di Adelphi).

Sergio Quinzio (1927-1996), ligure di Alassio, ha condotto una vita fuori degli schemi. Studente universitario a Roma (prima a Ingegneria, poi a Filosofia), nel 1949 entra nell’Accademia della Guardia di Finanza e in quel corpo trascorre diciassette anni. Ma mentre svolge il suo compito di ufficiale delle Fiamme Gialle, prende ad approfondire studi di ambito teologico e biblico, e come biblista e teologo diventa un nome affermato. Dopo un grave lutto familiare lascia Roma si ritira a Isola del Piano, dunque nella nostra provincia, e qui compone una parte della sua opera più nota, “Un commento alla Bibbia“, che esce per Adelphi in quattro tomi fra 1972 e 1976. Avvia frattanto ricche collaborazioni con diverse testate (“La Stampa“, il “Corriere della Sera“, “il Giornale“ di Indro Montanelli, “L’Espresso“, eccetera) e produce una serie di saggi , spesso pubblicati con Adelphi, nei quali propone un commento disincantato, dolente e lucido della condizione umana, mantenendo tuttavia come rotta sperata – e disperata – una solida fede in Dio.

Nei suoi scritti Sergio Quinzio insiste sulla speranza umana ripetutamente delusa, sul dolore irrecuperabile e sulle devastazioni della morte, che tengono gli uomini sospesi tra blasfemia e invocazione del regno di Dio. Una fede, la sua, che nasce da un percorso personale. Sono difatti le sue esperienze di morte (durante la guerra la triste esperienza della raccolta di cadaveri, più tardi lo strazierà senza tregua la malattia e la perdita della consorte Stefania) a forgiare il suo pensiero così originale, trasformandolo in una specie di profeta. In fertile contatto con Cacciari, Vattimo e Ceronetti (l’epistolario con quest’ultimo è uscito qualche tempo fa), deposta la divisa dopo la morte dell’amata moglie e, quasi come in esilio, si getta a capofitto in un commento alla Bibbia che lo vedrà impegnato per anni.

In tutti i suoi scritti, dal primo “Diario profetico“ (1958) all’ultimo “Mysterium iniquitatis“ (1995) parla dell’attesa, mai appagata eppure promessa, di Dio: che sarà la fine escatologica di ogni pena, la beatitudine, la resurrezione dei morti. Quesiti e domande senza risposta, che ostinatamente indagano le parole dell’antico Testamento e dei vangeli. Quinzio manifesta anche un forte interessa alle radici dell’ebraismo (si definiva un "ebreo mancato"): un tema che approfondisce in “Radici ebraiche del moderno“ e che tratta in una intervista ascoltabile ancor oggi su YouTube. Per questa attitudine di ostinata speranza nell’oceano della disperazione, a un quarto di secolo dalla scomparsa Sergio Quinzio continua a interpellarci. La giornata si avvale del patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, dell’Arcidiocesi di Pesaro, del Comune di Pesaro, e della collaborazione di Adelphi che, in coincidenza con la giornata pesarese ha ripubblicato una serie di saggi da tempo esauriti: “Mysterium inquitatis“, “Diario profetico“, “La fede sepolta“, “La croce e il nulla“ e l’opera forse più significativa di Quinzio, “Un commento alla Bibbia“.

r. p. u.