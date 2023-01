Fedele derubata al funerale Giovane romeno condannato

Aveva rubato 300 euro dalla borsa di una fedele raccolta in preghiera durante un funerale al Santuario delle Grazie. Ieri è stato condannato a 6 mesi di carcere e a 200 euro di multa. Il pm Giusy Aluigi aveva chiesto due anni. L’imputato è un rumeno di 24 anni. Il suo difensore, l’avvocato Andrea Bianchi, è pronto a ricorrere in appello una volta lette le motivazioni. Il presunto complice, anche lui un rumeno di 30 anni, è già stato giudicato e condannato mesi fa. Il fatto risale a gennaio del 2018. I due rumeni, secondo la ricostruzione dell’accusa, erano entrati in chiesa durante la funzione, mescolandosi tra le persone riunite per l’ultimo saluto al defunto. Avevano subito notato quella borsa sulla panca accanto alla proprietaria. Così si sono seduti nella fila dietro, e, approfittando della distrazione della signora raccolta in preghiera, le hanno sfilato il portafoglio svuotandolo dei soldi. Poi, con il bottino tra le mani, si sono dileguati. La donna si è accorta del furto solo quando è ritornata a casa. Ha chiamato i carabinieri e denunciato il fatto. I militari hanno avviato le indagini e la prima cosa che hanno fatto è stata quella di passare in rassegna le immagini delle telecamere sistemate per controllare il santuario e i fedeli. I carabinieri hanno estrapolato i fotogrammi che immortalano i due ladri in azione. E nel giro di poco sono risaliti ai loro nomi. Anche grazie a una fortunata circostanza. Il caso ha voluto infatti che i poliziotti avevano fermato i due rumeni in via Branca proprio il giorno prima. E hanno quindi riconosciuto i loro volti dai fotogrammi estratti dai militari. La prosecuzione delle indagini ha portato anche a individuare gli uomini, i quali sono stati prima denunciati per furto e poi mandati a processo. Per uno la condanna è arrivata mesi fa. Ieri è toccato all’altro, il quale ha condiviso la stessa sorte giudiziaria dell’amico.

e. ros.