Federalberghi: ecco il nuovo direttivo: Costantini eletto presidente

Si è costituito ieri il nuovo consiglio di Federalberghi Pesaro Urbino, composto da 11 membri, espressione di tutto il territorio provinciale. Ne fanno parte: Luciano Cecchini, Angelo Serra, Nikolas Torrasi, Roberto Signorini, Marco Tecchi, Micaela Mazzali, Lorenzo Amati, Elisa Marchetti, Romina Cenciarini, Paolo Pedini, Fabrizio Marcucci Pinoli. Il consiglio ha anche ratificato la presidenza di Paolo Costantini per i prossimi quattro anni. Il consiglio si riunirà in maniera costante per portare le istanze e le progettualità del mondo alberghiero a livello provinciale e regionale, per lo sviluppo del settore stesso e di quello turistico-economico.

"Una giornata importante – sottolinea il presidente Costantini -. Finalmente troviamo un tavolo condiviso per tutti gli albergatori della provincia. E’ un consiglio che rappresenta oltre 200 strutture della provincia di Pesaro Urbino, facenti parte di ogni classificazione alberghiera. Sarà un tavolo di coordinamento complessivo delle esigenze per portare avanti le varie istanze. Un consiglio che avrà sicuramente un’anima propositiva, con l’obiettivo primario e fondamentale di avanzare iniziative e progetti per lo sviluppo del nostro settore". La riunione si è svolta presso Confcommercio Marche Nord, alla presenza anche del direttore Agnese Trufelli.