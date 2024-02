Federcaccia Cagli si è riunita:: "La legge del ’92 va adeguata"

La Sezione Federcaccia Comunale di Cagli conta per la stagione venatoria 2023-2024 diverse decine di tesserati e domenica scorsa ha tenuto la consueta assemblea annuale all’Agriturismo Campagna, Monte Martello (foto). Una sezione da decenni sempre molto presente con i propri associati sul territorio a partire dai censimenti degli animali e catture invernali per poi ripopolare aree dove la selvaggina è in numero ridotto. Svolge anche attività cinofile come le prove Nazionali sul Monte Petrano, per poi ultimare la stagione con la storica ormai "Festa del Cacciatore" che vi svolge puntualmente da diversi anni l’ultima domenica di Giugno di ogni anno. "L’auspicio è quello di gestire il territorio – afferma il presidente Stefano Mattiacci - per far si che la caccia essendo una tradizione in questi territori sappia rinnovare il rapporto agricoltura-caccia. Molto importante vista l’età anagrafica dei cacciatori italiani circa 65 anni, è il ricambio generazionale che purtroppo ci vede come la nazione con il meno numero di giovani presenti. Ultima cosa importante rivedere la legge 157 del 1992, a cui stanno lavorando sia Paolo Antonioni che Giacomo Rossi presidente Regionale Federcaccia e consigliere regionale Marche. Una legge ormai vetusta e superata, che va adeguata. Il tutto nell’ottica di rendere l’attività venatoria sostenibile per far si che possano continuare ad andare a caccia sia i nostri figli ed anche i nostri nipoti. Oggi erano presenti all’assemblea il presidente regionale Paolo Antonioni Paolo, il presidente dell’Atc Ps 2 Davide Dini e il consigliere regionale Giacomo Rossi, molto vicino all’entroterra ed ai problemi relativi alla caccia, ai danni legati ai cinghiali e ai problemi inerenti agli agricoltori-allevatori".

Mario Carnali