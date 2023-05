Federica Pellegrini, Luca Marin e Filippo Magnini: svelato il triangolo

Pesaro, 21 maggio 2023 – A volte gli amori fanno dei giri e poi tornano. Almeno sulla carta. E’ successo con "Oro". Il libro autobiografico di Federica Pellegrini uscito qualche giorno fa. La Divina racconta la sua vita dentro e fuori dall’acqua. C’è anche il capitolo dedicato all’inizio della sua relazione con il pesarese Filippo Magnini. L’ex campionessa di nuoto rivela episodi inediti e piccanti. Per la prima volta l’ex azzurra della Federnuoto svela nei dettagli il triangolo sentimentale tra lei, Re Magno e Luca Marin.

È tutto scoppiato nel 2011 durante il ritiro degli italiani in vista dei Mondiali in Cina. La regina è sempre lei, anche lontano dalla vasca. A quei tempi la nuotatrice più forte nella storia del nuoto italiano nella pubblicazione scrive: "Luca ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto… Sul momento mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato".

Il rapporto con lo Squalo di Villa San Martino era ancora nascosto, anche se presto il caso sarebbe esploso. Il fatto è riconducibile a quando Federica di notte provò a raggiungere Filippo in camera. Vicino c’era la stanza di Marin: "Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte".

I due amanti naturalmente si barricano in camera e non aprono, ma sono poi costretti, vista l’insistenza di Luca, a telefonare ai dirigente della Nazionale per chiedere aiuto. Poi gli stessi dirigenti chiedono alla Pellegrini di fare pace con Marin, anche in nome della tranquillità di tutto il gruppo azzurro in procinto di disputare i campionati mondiali di Shangai: "Scendo nella hall, sono tranquilla, non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla, ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male? Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso s... con chi voglio".

Un bel caratterino quello della Divina che poi si fidanzerà ufficialmente con Magnini vivendo un bel periodo di amore fino a quando nasce un nuovo triangolo: quello tra lei, Re Magno e Matteo Giunta che a quei tempi era l’allenatore di entrambi, nonché cugino di Super Filo. Ora entrambi gli ex campioni sono sposati felicemente. Magnini con Giorgia Palmas, mentre la Divina si è unita a nozze con lo stesso Giunta.