Federica Tesini, una voce fondamentale per la cultura

Federica Tesini è stata per decenni la voce di Italia nostra a Pesaro. Ha svolto in questa veste un ruolo prezioso per la comunità. Era una delle voci – purtroppo sempre più rare – capaci di alimentare un dibattito pubblico sano ed elevato. Muovendo da una conoscenza profonda del patrimonio storico e artistico della città ha sempre preso posizioni pubbliche animate da grande passione e da tensione alla tutela del patrimonio artistico e, non raramente, ambientale. Una voce, quella di Federica Tesini, caparbia – voleva infatti capire e andare a fondo delle questioni – sempre presente nei dibattiti sui grandi dossier della città (Miralfiore, San Benedetto, San Domenico, per citarne solo alcuni) ma attenta anche a passaggi minori come ultimamente l’alienazione da parte del Comune del locale dove c’era la Piccola Galleria Comunale.

E’ molto fragile la comunità in cui la nuova generazione non abbia gli strumenti per riconoscere il valore stratificato nelle pietre e nelle istituzioni della città. Ecco perché il ruolo di Federica Tesini è stato prezioso, perché capace di essere memoria e punto di riferimento.

Michele Gambini per Apriti Pesaro