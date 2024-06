Federici prende le redini di Tavullia: "Ora nuova piazza e polo spettacoli"

Dopo dieci anni di amministrazione guidata da Francesca Paolucci, si apre un nuovo capitolo per Tavullia, con l’insediamento del nuovo sindaco Patrizio Federici. Nel segno della continuità, come lui stesso ha già affermato più volte, essendo stato assessore nelle due giunte precedenti: "In questi due giorni mi è sembrato quasi strano entrare da sindaco in Comune anziché da assessore come ho fatto in tutti questi anni – dice scherzando Patrizio Federici –. Nelle ultime ore ho già espletato quelle che sono le prime formalità da sindaco, firmando le notifiche per le prime nomine e abbiamo deciso anche quando sarà convocato il primo consiglio comunale, che si terrà martedì 25 giugno". Federici torna poi sul risultato elettorale ottenuto: "Siamo molto soddisfatti – dice – perché con oltre l’85% delle preferenze espresse dai cittadini, siamo andati oltre le nostre aspettative e per questo ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questa squadra. Ora è arrivato il momento di ripartire con il percorso che ci ha portato fino a qui e di avviare i progetti che abbiamo presentato durante la nostra campagna elettorale, tra cui vogliamo ricordare la nuova piazza di Tavullia, il nuovo polo che ospiterà teatro e cinema e, non ultimo, l’attenzione che dedicheremo anche a tutto ciò che riguarda i servizi sociali, come abbiamo sempre fatto".

Ora è il momento di scegliere la squadra: "Mi prenderò ancora qualche giorno per sciogliere la riserva sulle persone che andranno a ricoprire la figura da assessore del Comune di Tavullia – dice –. Posso dire che ci sarà qualche conferma rispetto alla giunta precedente, ma vorrei prendermi ancora alcuni giorni per parlare con i ragazzi della mia squadra. La cosa certa – conclude Patrizio Federici – è che saranno date alcune deleghe per quanto riguarda determinati settori del mio assessorato dovendo ricoprire anche il ruolo di sindaco, ma sicuramente sarò sempre il supervisore". Alice Muri