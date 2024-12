"Federiciana, accordo con la Regione. Quei 3 milioni saranno impegnati"

"In una giornata storica per la nostra città come giovedì in cui tutti avremmo dovuto gioire per la conferma di un’opera milionaria come la nuova biblioteca Federiciana, mi fa sorridere assistere a polemiche fuori luogo come quelle del consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd)". Il sindaco Serfilippi fa riferimento al fatto che Minardi abbia considerato fuori luogo la presenza delle auto in piazza XX Settembre durante la cerimonia della "Giornata delle Marche". "Noi avevamo previsto un parcheggio a nell’area davanti a Radio Fano – commenta il primo cittadino – ma purtroppo non è stato sufficiente ed alcuni hanno parcheggiato in piazza. Quelle critiche dimostrano la pochezza dell’opposizione". Il sindaco replica anche a Marta Ruggeri (M5S) che ha sollevato dei dubbi sui 3 milioni di euro promessi dalla Regione in quanto previsti nel bilancio 2027, quindi dopo le elezioni. "C’è l’accordo con la Regione – assicura Serfilippi – che dal momento in cui il bilancio sarà approvato quei soldi potranno essere impegnati e Fano potrà indire la gara entro la fine dell’anno". Sui vincoli legati a tali fondi, che impongono di presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 2026, l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari risponde: "Quell’obbligo riguarda solo la parte relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, lavori che si faranno nel 2025 con la certezza di poterli rendincontare entro il 2026".