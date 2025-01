Federiciana, i libri fanno le valigie per Ancona

"Entro un mese lo sgombero della biblioteca Federiciana". Lo annuncia il sindaco Luca Serfilippi (foto, davanti al plastico del nuovo progetto) con riferimento all’edificio storico, in via Castracane, che sarà interessato dalla prima parte dei lavori (2 milioni 500 mila euro di fondi Pnrr) del progetto redatto dall’architetto Mario Cucinella per la nuova biblioteca Federiciana (10,5 milioni). "I volumi saranno trasferiti – fa sapere il primo cittadino – in un deposito certificato di Ancona dove rimarranno fino al termine dell’intervento". Il costo previsto è di 50mila euro l’anno.

"Ci era stato offerto dalla famiglia Montanari – aggiunge il sindaco – di tenere il materiale della Federiciana in un locale a Fano, ma per motivi di sicurezza abbiamo optato per Ancona". In attesa che sia formalizzata la gara d’appalto per la nuova Federiciana (la prima parte deve essere terminata entro il 2026, pena la perdita dei fondi Pnrr) si procederà all’operazione di sgombero sia dei locali della biblioteca sia di quelli dell’Archivio di Stato. In un deposito certificato, infatti, sarà trasferito anche il patrimonio archivistico (2mila metri di carte, volumi, raccolte, pergamene) compresi i Codici Malatestiani (113 registri e una busta miscellanea). "La destinazione finale – commenta la direttrice dell’Archivio di Stato provinciale, Sara Cambrini – non è stata ancora decisa, stiamo vagliando delle ipotesi, ma ovviamente il materiale sarà custodito in un deposito certificato". Impossibile il trasferimento nella nuova sede, a piano terra, in via Arco d’Augusto, del palazzo che un tempo ospitava il tribunale. "I lavori non sono ancora terminati – fa sapere la direttrice Cambrini – ma penso che ci potremmo spostare entro l’anno".

Finalmentenche la sezione fanese dell’Archivio di Stato, dopo anni di battaglie, avrà locali adeguati ad accogliere il personale, gli eventuali visitatori e tutti i documenti conservati, tra cui 800 pergamene, di varie epoche, dal 1170 in poi.

Anna Marchetti