Federico Barocci è tornato a casa. Aperta la grande mostra urbinate

La mostra dell’anno è finalmente aperta. “Federico Barocci Urbino. L’emozione della pittura moderna“ ha spalancato i battenti ieri mattina a Palazzo Ducale (resterà fino al 6 ottobre), alla presenza di centinaia di persone che hanno gremito la sala del trono come non mai (numeri simili forse solo alla grande mostra su Raffaello nel lontano 2009), nonché del direttore generale dei musei italiani Massimo Osanna, che ha detto: "Tornare a Urbino è un piacere, ancor di più per una mostra che nasce da solide basi di ricerca e per opera di un team valido che sta contemporaneamente rinnovando tutto l’allestimento e la fruizione del museo".

Emozionati anche i quattro curatori, a partire dal direttore Luigi Gallo: "Dall’inizio del mio mandato volevo inserire la parola Urbino in ognuna delle mostre realizzate, e dedicarne una alle emozioni e alle sensazioni di Barocci. E l’ho fatto. Ci abbiamo dedicato molto tempo, con 76 prestiti nazionali e internazionali che riempiono 6 sale, ma la mostra prosegue al secondo con due stanze tematiche una dedicata a San Francesco e una agli allievi".

Anna Maria Ambrosini Massari rimarca il ruolo di Barocci: "Non è un pittore minore. È sicuramente al pari di Raffaello nell’economia della storia dell’arte. E fu un testimonial molto importante per Urbino, e nell’ultima sala si coglie il suo ingresso pieno nell’arte del Seicento, in un mondo in cui lo sfondo e i personaggi si fondono e si perdono, quasi romantico".

Il team, composto anche da Giovanni Russo e Luca Baroni, ha curato anche un fondamentale catalogo edito per Electa. Una mostra imperdibile.

Giovanni Volponi