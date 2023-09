"Federico da Montefeltro a Mercatello sul Metauro: convegno storico"

Un fine settimana all’insegna della cultura a Mercatello sul Metauro; sabato 23 e domenica 24 nella chiesa di san Francesco si terrà un convegno di studi dal titolo “Federico da Montefeltro dalla Mercatello dei Brancaleoni alla Ca’ Zoiosa di Vittorino da Feltre“, organizzato dall’amministrazione comunale. Nella conferenza stampa di presentazione in Regione, alla quale hanno preso parte anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il consigliere regionale Giacomo Rossi, si è insistito sull’importanza della figura del duca di Urbino Federico da Montefeltro non solo per il borgo di Mercatello sul Metauro, ma per l’intero territorio. Insieme al sindaco, Fernanda Sacchi, sono intervenuti l’architetto Gabriele Muccioli, che si è soffermato sui legami del duca Federico con la famiglia Brancaleoni di Mercatello e sulla sua formazione. Il vicesindaco e assessore al turismo e alla cultura di Mercatello, Luca Bernardini ha invece evidenziato l’importanza dell’aspetto dell’accessibilità, per la quale il Comune è stato da poco insignito della Bandiera Lilla, riconoscimento assegnato ai Comuni che prestano particolare attenzione al turismo delle persone con disabilità. Per offrire a tutti la possibilità di seguire i numerosi interventi del convegno sono previsti schermi, sottotitolazioni e traduzioni simultanee in LIS.

La prolusione della prima giornata è affidata allo storico Franco Cardini, a cui seguiranno interventi di altri noti ed eminenti studiosi e accademici. Per l’occasione sarà possibile visitare il Museo di san Francesco e domenica 24 settembre, nel pomeriggio, si potrà partecipare a un tour guidato nei luoghi più suggestivi del paese. Inoltre, nella stessa giornata, sono previsti percorsi in bicicletta.

Info www.museomercatello.it

Elisa Mencarini