Federico II scomunicato per colpa di un malanno

Nell’anno 1208 Federico II di Svevia fu dichiarato maggiorenne e sovrano e qui ci eravamo interrotti prima di Natale. Nell’estate dell’anno del Signore 1227 Federico diede avvio a una crociata, avviandosi da Brindisi verso la Terrasanta. Andò a finire male, in partenza scoppiò una epidemia che colpì lo stesso sovrano, facendo abortire la spedizione. Il papa, che era Gregorio IX, non la prese bene e ricordò al sovrano che la crociata "gliela aveva promessa" a costo di prendersi una scomunica.

La scomunica arrivò, perché il pontefice incolpò Federico di prendere una scusa (la malattia) per non andare "a scuola" (la crociata). Federico se ne infischiò e continuò a organizzare la spedizione. Nel 1228 la carovana ripartì da Brindisi e finalmente giunse a Gerusalemme carica di cavalieri e pellegrini. L’accoglienza fu freddina. Il patriarca di Gerusalemme non intrattenere rapporti con uno scomunicato e così gli altri cristiani. Poco male, perché Federico andò a trattare direttamente con il sultano d’Egitto Al-Kamil e, dopo qualche mese strinse un accordo decennale, senza combattere.

Ai cristiani venivano restituite Gerusalemme, Nazareth e Betlemme. I musulmani mantenevano però il controllo del quartiere del Tempio di Gerusalemme. Nel frattempo, in assenza di Federico, il suo reggente in Italia stava creando qualche problema, facendo adirare ulteriormente papa Gregorio IX che, da un lato, giunse a sostenere l’elezione di un nuovo sovrano anti-Federico in Germania e, dall’altro, sobillò i feudatari italiani di Federico contro il re. Si sparse persino la voce che Federico fosse morto. Preoccupato dalla situazione italiana, e osteggiato dai cristiani di Gerusalemme, Federico tornò in Italia per ristabilire il governo nel suo regno, sopendo le sedizioni.

Daniele Sacco