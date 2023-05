Federico per ore sotto i ferri, ha perso molto sangue

Venerdì sera è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico terminato alle 2 di notte e ieri mattina è tornato sotto i ferri, il 22enne di Sant’Ippolito, Federico S., vittima nel primo pomeriggio di venerdì di un grave incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento della Solari Metalli srl di Schieppe, portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Operazioni che sarebbero state necessarie per far fronte alle gravi ferite riportate agli arti inferiori. Al momento il giovane, che non risulta in pericolo di vita, sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio regionale, anche in considerazione del fatto che nell’incidente avrebbe perso molto sangue. Tra coloro che si tengono in costante contatto con i familiari del 22enne c’è il sindaco di Sant’Ippolito, Marco Marchetti: "Tutta la nostra comunità fa il tifo per lui e vive con molto trasporto questa vicenda, augurandosi che tutto si risolva per il meglio e che presto questo giovane benvoluto torni a casa". A fare piena luce sull’incidente saranno i riscontri dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dell’Ispettorato del Lavoro. Al momento, si sa che durante la lavorazione di taglio per il successivo smaltimento di alcune bombole di Gpl, di ossigeno e di estintori con l’utilizzo di un escavatore con pinza, una di queste bombole è scoppiata e le schegge hanno colpito agli arti inferiore il giovane, giudicato dal personale medico intervenuto sul posto da codice rosso. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 14. s.fr.