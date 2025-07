Federico Scaramucci presenta il suo dossier sulla nostra regione

Cosa è cambiato davvero nelle Marche negli ultimi anni? È questa la domanda al centro del nuovo libro-dossier "È migliorata o peggiorata?" di Federico Scaramucci, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Urbino e candidato, sempre col Pd, per le elezioni regionali.

La pubblicazione si propone come strumento di analisi critica e accessibile sull’evoluzione sociale, economica e politica della regione Marche, con un focus particolare sulla provincia di Pesaro e Urbino. La presentazione avverrà in modo inusuale nei bar della provincia, davanti ad un caffè, confrontandosi con le persone del territorio: dal 7 luglio a Ferragosto, Scaramucci visiterà tutti i comuni della provincia toccando aziende, piazze e luoghi di aggregazione, per avere un contatto diretto e informale coi cittadini. Si comincia lunedì pomeriggio con varie tappe nei comuni di Fermignano e Urbania. "Il libro – spiega l’autore – non è né una denuncia, né un’apologia: è un dossier ragionato, costruito per stimolare una riflessione collettiva. Ci si chiede, con onestà e dati alla mano, se la regione e la provincia siano oggi in una condizione migliore o peggiore rispetto a pochi anni fa. Non si tratta solo di numeri, ma di vita quotidiana". n. p.